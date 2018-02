Basketball : Sonatel renouvelle son partenariat avec la Fédération de basket

Le Groupe Sonatel, à travers sa marque “Orange’’, et la Fédération sénégalaise de basketball (Fsbb) ont noué un nouveau partenariat. La cérémonie officielle de signature s’est tenue ce lundi 19 février 2018, au siège de Sonatel sis sur la Vdn à Dakar, en présence du président de la fédération de basketball et de l’équipe nationale A de basket. Ainsi, le partenariat de sponsoring qui lie les deux parties est renouvelé encore pour 2 ans (2018 et 2019), avec une revalorisation en prime.

Selon la directrice marketing et communication d’Orange, Aminata Diallo, ce renouvellement du soutien du groupe Sonatel au basket sénégalais est marqué par «une augmentation significative de 35% du fonds d’accompagnement». Il se justifie par «les performances des sélections hommes et dames lors des derniers Afrobasket, qui ont valu à nos vices-championnes d’Afrique d’être qualifiées à la Coupe du monde 2018 et aux hommes d’être exemptés du premier tour des qualificatifs, ainsi que le rehaussement du niveau du Championnat local qui tend à se professionnaliser et l’engagement de la fédération pour le rayonnement du basketball sénégalais».

Mme Diallo ajoute que cet accompagnement traduit «une volonté manifeste pour le groupe Sonatel, à travers sa marque ‘’Orange’’, de s’engager auprès des instances fédérales sportives pour le rayonnement des disciplines sportives» au Sénégal, notamment le basketball, qui enregistre «de belles performances d’année en année».

Le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Me Babacar Ndiaye, pour sa part, a magnifié le soutien de l’opérateur historique des télécoms. «Si nous réussissons à accomplir l’essentiel de notre mission, c’est grâce à Sonatel», a-t-il soutenu. Avant d’ajouter que l’objectif de qualification à la prochaine compétition sera atteint.

Cheikhou Aïdara