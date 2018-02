Brésil : Une finale déplacée à cause d’une célébration de Vinicius Junior, future star du Real Madrid

Botafogo refuse de laisser Flamengo jouer la finale de la Coupe Guanabara dans son stade après que Vinicius Junior, futur joueur du Real Madrid, s’est moqué du club lors d’une célébration de but.

Au Brésil, les célébrations de but provocatrices peuvent avoir des conséquences inattendues. Celle de Vinicius Junior (17 ans), attaquant de Flamengo auteur d’un geste moqueur envers le rival Botafogo lors de la victoire (3-1) des siens en demi-finale de la Coupe Guanabara samedi, a entraîné un changement de stade pour la finale de la compétition.

Celle-ci devait initialement avoir lieu dans le stade Nitlon-Santos de Rio de Janeiro, où évolue Botafogo. Mais le club a décidé d’empêcher Flamengo d’y disputer le match face à Boavista, accusant le club de n’avoir publié aucune excuse après le comportement de son jeune attaquant. Vinicius Junior, qui rejoindra le Real Madrid en juillet 2018 contre 45 M€, avait déclenché un début d’échauffourée sur le terrain et une polémique médiatique en fêtant son but en demi-finale en se frottant les yeux comme s’il pleurait, un geste souvent utilisé pour se moquer de Botafogo.

“La décision a été prise uniquement à cause de la célébration d’un adversaire qui, aux yeux de Botafogo, a manqué de respect au club, à ses joueurs, à ses membres et à ses supporters, a déclaré Botafogo dans un communiqué. Plusieurs jours sont passés et il n’y a toujours eu aucune rétractation de la part du joueur ou de son club.”

On ne connaît pas encore le lieu de la finale, qui se tiendra le 18 février.