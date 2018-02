Exposition : Caroline Guèye au cœur du “pillage organisé” des ressources halieutiques

Consciente du danger que représente le pillage des ressources halieutiques, l’artiste franco-togolo-sénégalaise, Caroline Guèye organise une exposition en solo, du 22 février au 7 mars prochain à l’espace “Vema” près de l’embarcadère de Gorée, sur le thème : “La pêche abusive et illégale”.

L’exposition porte le titre “SOS PODPA” (pillage organisé des poissons africains). Une deuxième du genre qui fait suite à celle organisée dans une galerie de la place il y a deux ans. Caroline Guèye y dévoile une nouvelle vision de son art sous fond d’innovations.

Elle dit tenir son inspiration de l’affaire du bateau russe arraisonné par les autorités, en 2014, en train de piller les ressources halieutiques du pays. “C’est ce qui m’a inspiré à faire cette exposition. Les bateaux industriels pillent nos ressources et le renouvellement de la flore ne se fait pas. Les 90% des poissons pêchés par ces bateaux sont rejetés dans la mer”, explique l’artiste, face à la presse ce lundi.

Une exposition riche de 34 œuvres, principalement des tableaux au pastel, à l’acrylique, de 3 sculptures, 2 en bronze et 1 en fer, d’une tapisserie et de deux grandes installations sur le thème de la pêche abusive et illégale.

Caroline Guèye exposera ses œuvres dans d’autres pays africains et en France avant de refaire cap sur Dakar où elle a été sélectionnée dans le “IN du pavillon sénégalais”.