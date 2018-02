«Grande nuit du Nord » : Les critiques pleuvent sur Cheikh Oumar Hanne, son exclusion de l’Apr réclamée

« Au moment où le président Macky Sall fait de la gestion sobre et vertueuse son credo, il se permet de mobiliser plus de 300 millions pour une seule nuit de « THIAKHANE » alors que la commune est plongée dans l’obscurité notoire avec une absence d’éclairage public. Mais aussi un manque d’eau potable pour les populations, car les châteaux d’eau sont en panne depuis belle lurette et que la population s’approvisionne en eau potable à Gamadji ».Les paysans de sa localité, poursuivent les jeunes, manquent de subvention, les empêchant ainsi de démarrer la campagne rizicole.« Alors, comment une personne qui n’est pas capable de gérer correctement sa commune et que sa seule réalisation est d’avoir chassé les étudiants de son département du campus social peut prétendre prendre en charge ce grand département. Nous n’allons jamais placer le destin de notre parti et de notre département entre les mains d’un arriviste. Il n’est animé que par ses propres intérêts et ne se soucie même pas des conditions de vie de la population départementale, « la nuit du THIAKANE » en est une parfaite illustration » lit-on sur leur note.

Le MEER de rappeler pour finir, que le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, leur leader, a la confiance de tout le département car il abat un travail remarquable pour la réélection du président Macky Sall…