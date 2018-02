« Le bilan de Idrissa Seck se résume en vol, complot et trahison » (Oumar Youm, directeur de cabinet du président de la République)

Le directeur de cabinet du président Macky Sall n’a pas du tout été tendre avec le président de Rewmi en la personne de Idrissa Seck.

Il a suffi de la question d’une de nos consoeurs au sujet du débat entre son mentor et l’ex Premier ministre, pour que le maire de Thiadiaye El Hadj Oumar Youm sorte de ses gonds : « Idrissa Seck est empierré dans la haine, c’est quelqu’un qui a un bilan de voleur avec les chantiers de Thiès. C’est quelqu’un qui dans sa trajectoire n’a utilisé que la trahison et le complot pour surclasser son monde.

À côté, le président Macky Sall a été plébiscité par Wade comme étant son meilleur Premier ministre. Idrissa Seck doit donc se taire et reconnaître que Macky Sall n’est pas son égal! »

Toutefois, le ministre directeur de cabinet du président Macky Sall a défié Ndamal Kadior en l’invitant à venir se frotter à lui sur les plateaux.

Pour finir, El Hadj Oumar Youm a affirmé que Macky Sall n’est pas du genre obnubilé par le pouvoir comme certains, son unique but restant le développement du Sénégal…