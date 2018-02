L’alcool multiplie par deux le risque de maladie d’Alzheimer

La consommation excessive d’alcool est associée à un triplement du risque de démences en général et un doublement de celui de développer la maladie d’Alzheimer.

Selon une étude de l’Inserm menée en collaboration avec des chercheurs canadiens, une consommation excessive d’alcool multiplierait par trois le risque de démences et par deux le risque de maladie d’Alzheimer. Une consommation “excessive” d’alcool correspond à 6 verres ou plus par jour pour les hommes et 4 pour les femmes.

“Alors que quelques études suggèrent un effet protecteur d’une consommation faible à modérée d’alcool sur la fonction cognitive, peu de données permettent de travailler sur des consommations élevées. Les personnes alcooliques refusent en effet, dans la plupart des cas, de participer à des cohortes de recherche médicale” souligne l’Inserm.

UN RISQUE PLUS IMPORTANT QUE LE TABAC OU L’HYPERTENSION

Pour contourner ce problème, les chercheurs ont utilisé les informations issues du Programme de médicalisation des systèmes d’information qui renseigne toutes les causes d’hospitalisation. A partir de cette base, ils ont identifié 31,6 millions d’adultes hospitalisés entre 2008 et 2013, dont 1,3 million étaient touchés par une forme de démence et 950 000 présentaient une consommation excessive d’alcool. Cela leur a permis de trouver une consommation excessive d’alcool dans 57% des démences précoces et dans 8% des démences survenues après 65 ans.

Les chercheurs de l’Inserm estiment qu’il s’agit d’un facteur de risque plus important que le tabagisme ou l’hypertension artérielle.

“Nous pensons que l’alcool pourrait précipiter la survenue de ces maladies et accélérer leur progression en augmentant les dommages structurels et fonctionnels dans le cerveau”, expliquent les auteurs de cette étude.