Les enseignants invités à suspendre la grève pour donner une chance aux négociations

Diamé Sène, conseiller en éducation et formation du président de la République, a appelé mercredi à une suspension de la grève des enseignants pendant “au moins trois semaines”, afin que les discussions avec le gouvernement puissent aboutir à “de bonnes solutions”.

“Le chef de l’Etat est disposé à rencontrer les syndicats d’enseignants. Je voudrais demander aux enseignants une suspension de la grève pendant trois ou quatre semaines pour permettre aux discussions avec le président de la République d’aboutir à de bonnes solutions”, a-t-il déclaré.

Intervenant lors d’une conférence de presse à Kaolack (centre), M. Sène a notamment souligné la nécessité pour les acteurs du système éducatif de valoriser le dialogue social pour résoudre les difficultés du secteur.

Le système éducatif sénégalais est paralysé depuis plusieurs semaines par une grève des syndicats d’enseignants qui réclament de meilleures conditions de travail.

Les syndicalistes demandent notamment l’application d’accords déjà signés avec le gouvernement et la revalorisation par exemple de l’indemnité de logement dont bénéficient les enseignants.

Le gouvernement a récemment fait part de sa volonté de débloquer une enveloppe de 60 milliards de francs CFA d’ici à 2019, pour répondre favorablement aux revendications des enseignants.

Ce montant devrait notamment permettre une augmentation de 11 000 francs CFA sur l’indemnité de logement et le paiement de plus de 32 milliards représentant les rappels dus aux enseignants au titre de leurs avancements et mises en solde.

“Nous devons nous entendre sur l’essentiel, car l’école publique ne se fait pas dans la rue. J’invite les enseignants à apprécier positivement les efforts consentis par le gouvernement”, a indiqué Diamé Sène.