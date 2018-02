« Le Président Macky Sall a fini de faire tout ce qu’il lui revenait de faire pour que le nouvel hôpital de niveau 3 de Touba soit construit dans les délais. » La révélation est du Général Diène Guèye qui parlait au nom de ses camarades Apéristes membres du mouvement ” Jeunesse en marche vers 2019. ”

Au terme d’une tournée déroulée pour visiter l’ensemble des réalisations du régime Sall dans la cité religieuse de Touba, Diène Guèye a accusé des personnalités dont il taira les noms d’être la source des lenteurs notées dans le construction de cette infrastructure. « Nous n’avons pas le droit, en tant que bénéficiaires et habitants de cette localité, de saboter l’édification de ce joyau. Étant donné que le président de la République a fait ce qu’il avait à faire, que les gens en charge du dossier dans cette ville se grouillent pour permettre à l’hôpital d’être opérationnel dans les délais ! »

Cette précision donne suite à une rumeur qui signale que des autorités identifiables traînent le pas alors que le marché a déjà été passé et les commissions perçues. L’hôpital en question coûtera une bagatelle de 40 milliards. La pose de la première pierre a été faite par le Chef de l’État en novembre 2016. À l’époque, les délais retenus étaient de 31 mois.

Les jeunes Apéristes n’ont pas aussi manqué de servir un réquisitoire fort salé à Idrissa Seck et à Serigne Fallou Mbacké Galass Kaltoum. « Idrissa Seck a fait du bavardage son sport favori. Il fut un temps, il concentrait entre ses mains tous les pouvoirs de ce pays et il n’a jamais rien fait pour nous. Concernant Serigne Fallou Gallas Kaltoum, qu’il sache que nous le traiterons désormais comme un politicien et il nous aura en face sur le terrain. » Ils boucleront leur déclaration par saluer l’engagement de Pathé Diakhaté qui s’est investi, ont-ils dit, pour rendre leur tournée possible.