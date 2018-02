OUMAR DIAKHATÉ ( Ex-député) : « La politique sur l’huile d’arachide doit être améliorée… Idy n’aura rien à Touba »

Ancien député de l’Apr à Touba, Oumar Diakhaté dit ” Baye Maguette ”, est d’avis que le Président Macky Sall est à deux doigts de respecter l’ensemble de ses engagements. Pour lui, la série d’inaugurations d’infrastructures dont l’érection a démarré sous son magister est suffisamment éloquente pour attester de la véracité de ce qu’il dit. « Il a investi des dizaines de milliards pour construire des routes et autres infrastructures dans le centre du pays et nul ne peut dire le contraire. »

Interpellé sur la récente transhumance de Serigne Fallou Mbacké Galass Kaltoum vers le Rewmi d’idrissa Seck en tant que doyen de l’Apr à Mbacké, Baye Maguette Diakhaté dira avoir rayé ce dernier de la liste des responsables du parti depuis longtemps. « Ce que ce Mbacké-Mbacké a dit ne nous surprend guère et ce n’est pas la première fois qu’il le dit. Toutefois, je préfère qu’il soit approché et ramené à de meilleurs sentiments. C’est un homme de valeur, quoiqu’on puisse dire. La politique refuse la soustraction. »

> Quant ” au réveil politique ” d’idrissa Seck à Touba et la menace qu’il pourrait constituer à l’encontre du Président Macky Sall, l’ancien homme de confiance de Serigne Saliou Mbacké confie ne nourrir aucune inquiétude. ”Idrissa Seck n’aura rien à Touba. Il a été Premier ministre du Sénégal et il s’est illustré par la suite à travers des protocoles paraphés avec son ancien patron. Ses scandales successifs ont fait que les populations ne lui feront jamais confiance ”.

L’honorable député de souhaiter, tout de même, une amélioration de la politique gouvernementale par rapport à l’huile de l’arachide. « Le Président a très tôt livré les semences, tout comme les intrants. L’opération de commercialisation s’est bien déroulée. Maintenant, il reste à apporter de l’aide aux huiliers locaux, car ils ont besoin de garanties pour que l’écoulement du produit se fasse plus aisément. Pour celà, il leur faut aussi un matériel adéquat et performant. »