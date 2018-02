Politique au Sénégal : Une exigence de moralisation

Lorsque la politique est dévalorisée, les hommes publiques sont discrédités. Au Sénégal, tant de trahisons , de transhumances, de reniements de népotismes et de revirements les uns plus spectaculaires les autres ont créé une onde de choc dans la société. Une telle situation n’exige t-elle pas une démarche générale de moralisation de la vie politique et publique dans notre pays ?

Si les actes de trahisons, de transhumances et de népotisme ne sont pas nouveaux dans la vie politique et publique du Sénégal, ils se sont banalisés ces derniers, temps, créant une onde de choc dans la société. Pour rappel, tout au début de la campagne pour les législatives du 30 juillet dernier, la coalition patriotique « Kaddu Askanwi » dirigée par Abdoulaye Baldé perdait son président de la commission communication, ci devant porte parole du Psd/Jant Bi, Abass Cissé. Si des problèmes de financement ont été évoqués pour expliquer le départ de Cissé, sa démission en tant qu’investi à la neuvième place sur la liste nationale de la dite coalition a ému plus d’un. A Kaddu Askanwi, on explique qu’Abass Cissé a boudé pour n’avoir pas reçu une somme de 10 millions réclamée pour ses activités politiques.

Un autre départ inattendu a été constaté au sein de la coalition leraal de Me Elhadji Diouf. Il s’agit de celui du colonel Cheikh Sadibou Niang qui a quitté la coalition dirigée par Me Diouf sur fond de polémique. Quoi qu’il en soit après avoir choisi Leraal, le colonel Niang a tourné casaque en rejoignant Benno Bok Yakaar. Mais la plus spectaculaire des transhumances est celle de l’’ancien ministre sous le régime de Me Abdoulaye Wade, Mme Aminata Lô. Ci devant présidente de l’Alliance patriotique pour l’émergence et le libéralisme Apel/3J, Aminata Lô Dieng qui a été investie sur la liste de la coalition gagnante Wattu Senegaal l’a abandonnée en pleine mer. Au motif que la position qu’elle occupe sur la dite liste n’est pas du goût de ses partisans, l’ancienne ministre a claqué la porte de Manko Wattu dirigée par Me Abdoulaye Wade.

A Tivavouane, c’est Matar Diouf, la tête de liste de la coalition conduite par Diop Sy qui a attendu d’être en pleine campagne pour rejoindre Benno Bokk Yakkar. En migrant vers les prairies beiges marrons, Matar Diouf qui n’a cessé de promettre à Macky, une défaite a Tivaoune, s’est aussi mis à chanter les louanges du Président et a prédire sa victoire dans le département. A Rewmi où la saignée se poursuit depuis les élections de 2007, Moussa Fall, le chargé des élections du parti d’Idrissa Seck dans la capitale Sénégalaise a boudé ce parti où pendant 11 ans, il a occupé les fonctions decoordonnateur de rewmi à Grand Yoff.

En consommant son divorce d’avec Idrissa Seck, Moussa Fall qui évoque une absence de concertations à Rewmi et des décisions isolées a mis en place un mouvement politique dénommé »Sunu Yiité ». Toujours dans la formation politique de l’ancien Premier ministre Seck, l’ex député Samba Bathily, en tant que coordonnateur de la fédération départementale Rewmi de Pikine et secrétaire national chargé de l’organisation du même parti Rewmi, pendant la campagne, ses activités. Dans une lettre datant du 20 juillet 2017, rendue publique, il a fait savoir à Idrissa Seck : « après mûre réflexion, j’ai décidé de geler mes activités politiques au sein du parti (Rewmi) à partir de ce jeudi 20 juillet 2017.

Urgence de moralisation

En effet, depuis 2004, nous avons implanté et structuré le parti dans tout le département , avec un coordonnateur dans chaque commune, des structures de jeunes, femmes, enseignants, sages… qui en parfaite synergie, détermination, loyauté et fidélité ont contribué considérablement à la massification du parti tant au niveau local, national qu’à l’international. En atteste votre grande satisfaction lors de votre dernière tournée de janvier 2016 dans les seize (16) communes du département de Pikine en cent soixante huit (168) étapes, mais grande fut notre surprise lorsque nous avons constaté que ses responsables (adultes, jeunes et femmes) qui ont toujours mouillé le maillot dans des conditions extrêmement difficiles sont laissés en rade lors des investitures pour la treizième législature ».

On ne sait pas si en écrivant cette lettre, Samba Bathily a déjà muri un plan pour atterrir dans une autre formation, mais depuis lors, il ne porte plus le maillot de Rewmi On ne sait pas si ceux qui migrent de parti en parti sont à la recherche de strapontins ou pas mais toujours est –il qu’au Sénégal, les convictions politiques des politiciens tiennent à un fil très mince. C’est rare de voir dans ce pays, un politicien renier à ses convictions à cause d’enjeu de la transparence de la vie publique, c’est à dire d’intérêt général au premier plan. En cherchant une solution à ces maux qui dévalorisent la politique et gangrènent la vie publique, on ne peut ne pas penser à la moralisation. Pour mettre un terme aux conflits d’intérêts sapent la vie politique et restaurer la confiance des citoyens, il faut poser des barrières.

C’est ainsi qu’il faudra édicter des règles qui empêchent à un investi de quitter sa formation dès l’instant que le choix est porté sur lui pour une élection déterminée. Empêcher a un politicien qui n’a pas fait un certain nombre d’année dans sa formation, de pouvoir transhumer freinerait aussi les auteurs des ralliements. Pour éviter que le népotisme se propage dans la sphère publique, il faut légiférer contre. Au Président de la Républiques, aux ministres et autres directeurs généraux, une loi pourrait les empêcher de nommer parmi leurs collaborateurs, des parents biologiques.

En effet, pour une bonne moralisation de la vie politique et publiques, le pays a besoins de réformes successives de nature prendre en compte le souhait des citoyens d’être représentés par des hommes et des femmes de conviction. L’objectif finale de la moralisation de la vie politique et publique, c’est de placer le Sénégal au rang des démocraties les plus avancées, et où la gestion des affaires publiques, est des plus transparentes.