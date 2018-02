Présidentielle de 2019 : L’Udf/Mbooloomi refuse de se donner pieds et poings liés à Macky Sall

S’il est assuré du soutien sans conditions de beaucoup de partis de la coalition Benno Benno Yakaar, Macky Sall doit prendre son mal en patience avec l’Union pour la Démocratie et le Fédéralisme. Cette formation politique ne semble pas dans une logique de se donner poings et pieds liés au président Macky Sall. L’éventualité d’un quelconque soutien à l’actuel chef de l’Etat sénégalais est laissée à un comité directeur qui sera formé à l’issue du Congrès qui s’est tenu ce samedi au Cices. Pourtant, l’Apr a été bien représentée à la cérémonie par le ministre Mor Ngom et Benoit Sambou.

Zahra Iyane Thiam a précédé ses deux camarades de parti au Cices. D’ailleurs, dans son discours, la conseillère spéciale du président de la République a plaidé pour un meilleur ancrage de l’UDF/Mbooloomi dans la coalition Benno Bokk Yakaar.