Ahmed Youssouph Bengelloune, Président du mouvement Kaolack Nouvelle Vision : « J’invite les paysans à garder leur mal en patience »

« Le président de la République est venu à Kaolack et s’est prononcé sur la campagne de commercialisation de l’arachide. Et il a dit qu’il va soutenir les producteurs afin qu’ils puissent écouler leurs produits. D’ailleurs, il a lancé un appel à l’endroit des chinois ainsi que de l’ensemble des pays importateurs d’arachide pour qu’ils viennent acheter l’arachide qui est actuellement au Sénégal. Notre pays a fait cette année une production record d’un million 411 mille tonnes, ce qui est sans précèdent. Donc, j’invite les paysans à garder leur mal en patience », a-t-il indiqué.

Sur un autre registre, le contrôleur des impôts et domaines, s’est adressé à ses camarades de parti qui militent dans la commune de Kaolack. « Il est temps de taire nos querelles et essayer de travailler pour le président Macky Sall. Le journaliste a dit que les leaders de la commune de Kaolack ont été zappés dans la distribution des moyens financiers à l’occasion de la dernière venue du président Sall à Kaolack, en tant que leader, je n’ai pas été informé, mais c’est l’occasion de dire à l’ensemble de mes camarades de se donner la main en vue de permettre à notre mentor d’avoir un second mandat aux présidentielles de 2019. »

Lors de son face-à-face avec la presse locale, le protégé du ministre Diène Farba Sarr en a aussi profité pour lancer un nouveau slogan dénommé ” Rassemblement pour la victoire en 2019. ”