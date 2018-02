Hcct et CESE : Cheikh Bamba Dièye précise sa pensée sur Tweeter

Invité, ce dimanche, du Grand Jury, le leader du Fsd / Bj a assimilé les institutions que dirige Ousmane Tanor Dieng et Aminata Tall à des « réservoirs de transhumants ». Après cela, une vidéo sortie des archives par les services du Conseil économique, social et environnemental a été diffusée par Dakaractu.

Vidéo datant de 2014 et où l’ex-ministre pare la quatrième institution de la République de toutes les vertus. Ainsi, ce lundi, Cheikh Bamba Dièye a précisé sa pensé sur Tweeter en ces termes : « L’honnêteté aurait voulu que vous précisiez que ma proposition est de supprimer le CESE et le Hcct puis d’en faire un organe unique avec les mêmes attributions. Ce sont rarement les institutions qui sont en cause mais l’utilisation politicienne qu’on en fait ».