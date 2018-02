Le cadeau fou de Travis Scott à Kylie Jenner pour son accouchement

PRESENT Le rappeur a offert à la jeune maman un cadeau d’une valeur de plus d’un million de dollars…

Un cadeau extravagant. Kylie Jenner, la demi-sœur de Kim Kardashian, est devenue maman le 1er février. Elle a donné naissance à une petite fille, prénommée Stormi.

Pour célébrer cette nouvelle, le papa, le rappeur Travis Scott, a décidé de faire un cadeau extravagant à la mère de sa fille.

“Je n’arrive pas à croire qu’elle est à moi”

Et puisque quand on aime, on ne compte pas, le rappeur n’a pas lésiné sur la dépense et lui a offert un présent d’une valeur d’un peu plus d’un million d’euros. A savoir, une Ferrari noire, le modèle LaFerrari Aperta, plus précisément.

“Je n’arrive pas à croire qu’elle est à moi”, a indiqué Kylie Jenner sur son compte Instagram. Pas sûr que le modèle soit le plus approprié pour promener Stormi.