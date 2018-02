Quand Sylvie Vartan se moque de Mamie Rock, la grand-mère de Laeticia

“C’est quand même insensé!” Après son interview sur France 2 diffusée dimanche soir, Sylvie Vartan était aussi invitée sur la radio Europe 1 lundi matin. “Je ne peux pas imaginer que Johnny ait pu renier son propre sang et sa propre histoire. Je ne peux pas le comprendre. Je ne comprendrai jamais. J’ai vécu avec lui, je le connais très bien. Puisque je suis forcée de m’inviter dans ce débat sordide, je suis obligée de dire ma vérité et de rétablir aussi l’image de Johnny, parce que quelque part on le salit”, a expliqué la chanteuse de 73 ans.