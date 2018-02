En compagnie des autorités administratives, académiques et des partenaires techniques et financiers, le ministre de l’Éducation nationale, Sérigne Mbaye Thiam, a séjourné ce lundi à Sédhiou pour inaugurer et annoncer la construction d’infrastructures scolaires.

À la première étape de sa visite, pour l’inauguration du Collège d’enseignement moyen (Cem) Matching de Ndiama financé par l’Usaid et le lancement des travaux de construction de 9 établissements élémentaires et moyen financés par l’Agence française de développement (Afd), le ministre a informé que le gouvernement a déjà investi en cinq ans (2012-2017) 7 milliards 58 millions dans la construction d’infrastructures scolaires équipées.

En plus des projets bouclés, Serigne Mbaye Thiam a listé ceux en cours : la construction du siège de l’Inspection d’académie et de 22 collèges et 8 écoles élémentaires dans le cadre du Projet d’amélioration de l’éducation de base en Casamance (Paebca).

Et ce n’est pas tout. Le gouvernement, en effet, selon le ministre de l’Éducation nationale, prévoit d’ici à 2020 d’injecter 15 milliards supplémentaires dans le Programme d’appui au secteur éducatif de base (Paseb) et le programme Zéro abri provisoire. L’objectif, a souligné le ministre, est de résorber le besoin en infrastructures.

Ceux-ci sont immenses : 1024 salles de classe, 357 blocs administratifs, 151 blocs d’hygiène et 20 mille mètres en linéaire de clôture, d’après un décompte officiel.

Serigne Mbaye Thiam et sa délégation ont été accueillis par quelques doléances. Il s’agit de l’affectation d’enseignements en nombre suffisant à l’école élémentaire de Ndiama, l’érection d’un centre secondaire pour le Bfem à Ndiama, l’adduction en eau des collèges construits, entre autres.

Paul FAYE, correspondant Seneweb.Com

1 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

2 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

3 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

4 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

5 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

6 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

7 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

8 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

9 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

10 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

11 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

12 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

13 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

14 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

15 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

16 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

17 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

18 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

19 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires

20 Sédhiou : Plus de 22 milliards investis dans les infrastructures scolaires