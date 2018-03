15 sacs à main ultra graphiques pour se la jouer it-girl à la PFW

Le coup d’envoi de la Paris Fashion Week n’est pas encore lancé mais un look, surtout stylé des pieds à la tête, se prépare des jours à l’avance. Et s’il y a bien un accessoire qui est à négliger sous aucun prétexte, c’est bien le sac à main. Cette année plus que jamais, il se voudra fun, original et légèrement décalé. XXL pour jouer les fourre-tout de luxe, de forme géométrique ou quadrillé, question tendance, vous en aurez pour tous les goûts. Parmi les tendances qui montent en 2018, on a repéré le sac graphique, parfait pour upgrader un look en deux temps trois mouvements. Et voici la sélection de la rédac’ !

Mango – Sac coffre bicolore 39,99€

Stradivarius – Mini sac à rayures 17,99€

Zara – Sac bicolore rouge et rose 29,95€

New Look – Grand sac color block 34,99€

Stradivarius – Sac rond à rayures multicolores 15,99€

Mango – Sac vinyle à carreaux vichy 59,99€

ASOS – Sac pailleté avec fermoir étoile 40,99€

Topshop – Sac quadrillé avec couture effilochée 46€

Stradivarius – Pochette graphique 15,99€

& Other Stories – Mini sac à carreaux 99€

Mango – Sac texturé imprimé 59,99€

Stradivarius – Cabas à rayures 19,99€

ASOS – Sac à dos minimaliste à rayures 33,99€

Stradivarius – Sac bandoulière rayé 19,99€

ASOS – Cabas en daim à rayures 51,99€

Alors, avec quel sac graphique vas-tu pavaner dans les rues de Paris ?