Ces chirurgies de stars (très) impressionnantes qui ont coûté une fortune

Au 21ème siècle, la chirurgie esthétique n’est plus un tabou et ce ne sont pas ces stars qui te diront le contraire. Visiblement accro au phénomène, ces dernières n’ont pas hésité à dépenser des sommes folles pour corriger leurs défauts… ou plus encore. Certaines célébrités ont carrément changé de physique et il est juste impossible de le nier. Retour en images !

Janice Dickinson

Le mannequin n’a jamais caché son amour pour la chirurgie esthétique. Janice a d’ailleurs fait tellement d’opérations esthétiques que la City National Bank lui réclame plus de 300 000 dollars. On n’imagine donc pas toute la somme que le top model a pu dépenser !

L’avant / après de Janice Dickinson

Renée Zellweger

Bien qu’elle assume ses opérations de chirurgie esthétique, l’actrice n’a pas donné de détails sur ces dernières. Mais selon les rumeurs, elle aurait tout de même dépensé des milliers de dollars. Mais seul son chirurgien le sait !

L’avant / après de Renée Zellweger

Steven Tyler

Le chanteur du groupe rock Aerosmith a enchaîné les opérations ! Autant te dire qu’il a dépensé des milliers et des milliers de dollars…

L’avant / après de Steven Tyler

Lil Kim

La rappeuse est juste méconnaissable et tout y est passé… Ainsi, elle aurait dépensé plus de 20 000 dollars.

L’avant / après de Lil Kim

Kris Jenner

La momager aurait dépensé plus de 70 000 dollars en chirurgie esthétique. Résultat, elle a augmenté sa poitrine et elle a refait son nez. Et elle reste toujours accro au botox !

L’avant / après de Kris Jenner

Nicki Minaj

Près de 11 500 dollars en moins pour la rappeuse ! Et pour cause, elle a éclairci sa peau et s’est rajoutée des implants dans les fesses ainsi que dans la poitrine.

L’avant / après de Nicki Minaj

Michael Jackson

Le Roi de la Pop est devenu méconnaissable en déboursant plus d’un million de dollars en opérations esthétiques !

L’avant / après de Michael Jackson

Donatella Versace

La créatrice a dépensé plus de 25 000 dollars pour changer radicalement de tête. Et franchement, elle n’aurait pas dû…

L’avant / après de Donatella Versace

Kim Kardashian

La star de la télé-réalité a bien changé et elle le doit à la chirurgie. Liposuccion, implants mammaires et dans les fesses, nez refait, injections de botox, toutes les opérations ont coûté plus de 16 000 dollars à Kim K !

L’avant / après de Kim Kardashian

Kylie Jenner

La benjamine du clan Kardashian/Jenner a battu tous les records. Et pour cause, elle aurait déboursé 2 millions de dollars pour refaire entièrement son corps. Ça aide d’être riche !

L’avant / après de Kylie Jenner

On te l’accorde, les avant-après sont plutôt incroyables ! Ça peut faire des miracles ou pas… A méditer !