Comment Kylie Jenner a réussi à mettre le monde à ses pieds ?

En 2018, on ne présente plus Kylie Jenner ! Si tu n’as jamais entendu parler d’elle, tu vis sûrement sur une autre planète ou dans une grotte – au choix 😉 – pas de panique, piqure de rappel… Tout commence en 2007 quand sa grande soeur, Kim Kardashian, devient la star de sa propre télé-réalité: L’incroyable famille Kardashian. Si on suit les aventures des soeurs notamment pour Kim K, on n’aurait jamais cru qu’aujourd’hui, c’est Kylie Jenner qui mène la danse. Elle a beau être la benjamine du clan, elle a réussi à faire un exploit : détrôner ses soeurs en devenant l’une des célébrités les plus influentes du monde. Retour sur ce phénomène !

Des débuts (un peu) inaperçus

Pendant que Kim K enchaînait les buzz notamment suite à la diffusion de sa sextape, Kylie vivait “tranquillement” à Calabasas avec ses soeurs. Elle a commencé avoir plus de visibilité quand elle apparaissait dans les épisodes de L’incroyable Famille Kardashian. Si elle faisait le show avec Kendall, elle était loin d’être la plus mise en valeur. Bon, faut dire qu’elle avait qu’une dizaine d’années. Ça se comprend ! Mais rapidement, Kylie a été relayée au arrière plan. Pourquoi ? Pour son physique “pas vraiment attrayant”… Une chose qui va vite changer !

Kyie Jenner, reine du monde

Kylie avec Kendall, un dos de sisters qui monte

En compagnie de sa soeur Kendall, Kylie prend plus confiance en elle. Même si elle semble toujours complexée par des défauts physiques (de notre côté, on la trouvait toute jolie), la it-girl a eu de grandes opportunités professionnelles. Elle commence à défiler et à poser pour les magazines. Cette dernière lance même une collection de vêtements avec Kendall pour Pacsun alors qu’elle n’a que 16 ans. C’est le début d’une grande aventure…

Le début de la chirurgie

De 2013 à 2014, Kylie Jenner est plus présente dans les médias. Elle multiplie les apparitions et débute ses premiers red carpets. Problème, elle ne semble pas être à l’aise avec son physique trop fifille. En plein 2014, c’est la grande transformation qui commence. La belle brune affiche un tout nouveau visage sur Instagram. Les internautes l’accusent d’avoir refait ses lèvres à coups d’injections. Chose qu’elle niera jusqu’en 2015 où elle avouera tout. Et ce n’était rien comparé à tous les changements physiques qu’on a pu remarquer. Chaque mois, Kylie se métamorphosait. Du visage à la poitrine en passant par les fesses et les hanches…

L’émancipation

En 2015, c’est clairement l’émancipation de Kylie Jenner ! La soeur de Kendall est méconnaissable et s’affiche avec un corps parfait dans la même lignée que Kim Kardashian. C’est également à ce moment-là que la it-girl devient accro aux réseaux sociaux et partage son quotidien chaque jour. De Snapchat à Instagram en passant par Twitter, elle est omniprésente ! Sans oublier les apparitions publiques à répétitions et les selfies (trop) sexy. Très inspirée de sa grande soeur Kim K, Kylie a multiplié les extravagances jusqu’à devenir le parfait sosie de la femme de Kanye West 😉

Des histoires d’amour très médiatisées

En 2014, Kylie Jenner fait scandale en sortant avec le rappeur Tyga qui avait 24 ans à l’époque alors qu’elle n’avait que 17 ans. On reprochait à ce dernier de vivre une histoire d’amour avec une ado. Les deux tourtereaux ont réussi à faire face aux critiques et ils ont officialisé leur relation un an après. A partir de là, ils n’ont pas arrêté de faire la Une des magazines jusqu’à éclipser le couple Kim Kardashian/Kanye West. Et encore plus, quand Kylie et Tyga ont enchaîné les ruptures avant de se séparer définitivement en début 2017. Quelques semaines après, Kylie Jenner est aperçue avec Travis Scott et rebolote, elle fait encore plus parler d’elle. On connaît la suite 😉

Kylie Jenner et Travis Scott

Quand la petite Jenner devient businesswoman

Kylie Jenner aurait pu se contenter de sa notoriété de “petite soeur de Kim K” mais NON. Ayant pour passion le maquillage qu’on remarquait notamment sur ses selfies, la it-girl a fait comme sa soeur et s’est lancée dans les cosmétiques. En 2016, elle a fini par lancer sa propre marque de maquillage et le succès fut plus qu’au rendez-vous. Aujourd’hui, cette dernière brasse des millions et des millions de dollars chaque mois. Kylie Jenner est d’ailleurs devenue la soeur Kardashian/Jenner la plus riche. Et on ne compte même pas les contrats qu’elle a eus avec certaines marques comme Topshop ou Puma !

Kylie Cosmetics

La star incontestée des réseaux sociaux

Depuis 2015, Kylie Jenner est des plus actives sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram. Le nombre de ses followers a toujours augmenté ! Plus elle devenait populaire, plus ses publications fessaient réagir. Il faut dire que Kylie n’a pas été très avare de clichés et de selfies. Chaque semaine, on avait droit à une série de photos. Cela a payé car aujourd’hui, la it-girl est la 8ème personne la plus suivie sur Instagram avec plus de 104 millions de followers. Elle est en passe de rattraper sa soeur Kim Kardashian !

Une grossesse qui bat tous les records

En septembre dernier, les médias américains lancent une sacrée rumeur : Kylie Jenner serait enceinte de Travis Scott. Cette fois-ci, ils avaient totalement raison… Pendant neuf moins, la it-girl a disparu de la scène médiatique mais continuait à faire la promo de sa ligne de cosmétiques. Ce mois-ci, elle met en terme à cette “absence” et annonce la naissance de sa fille Stormi Webster-Jenner née le 1er février. Cette nouvelle a fait un incroyable buzz et a fait le tour du monde en quelques secondes. La fameuse vidéo qui nous dévoile les coulisses de sa grossesse a fait près de 60 millions de vues sur Youtube ! Et énorme record pour Kylie Jenner qui est maintenant l’origine du cliché le plus liké au monde sur Instagram aka celui où on voit le bout de chou tenir le doigts de sa mère. Si ce n’est pas être influente ça…

+ Bonus : Son influence peut faire très mal

Kylie Jenner a trop d’influence et elle n’est sûrement même pas consciente de ça… Dernier buzz en date ? L’affaire Snapchat… Voulant donner son avis sur l’application, la it-girl a complètement “détruit” cette dernière sans le vouloir. “Est-ce que quelqu’un d’autre n’ouvre plus Snapchat ? Ou c’est juste moi ? Mince, c’est trop triste”, on pouvait-on lire sur Twitter. Trop tard, le mal était fait ! Quelques heures plus tard, les actions de Snapchat ont chuté de plus de 6%, soit une perte de 1,3 milliard de dollars. Oui, oui et ce n’est pas une blague.

Preuve que Kylie Jenner a mis le monde à ses pieds. Quels seront ses prochains buzz ? Seul l’avenir nous le dira 😉