George Clooney, Johnny Depp… Ces acteurs qui étaient à tomber quand ils étaient jeunes

Il fut un temps où leurs fans étaient en pleine admiration devant eux…On te parle de ces acteurs qui sont aujourd’hui presque des légendes vivantes. Ils ont fait le bonheur du cinéma et certains continuent à briller sur grand écran. S’ils se font plus discrets aujourd’hui, ils ont marqué les temps avec leur talent mais également avec leur beauté. Ils ont fait vibrer les petits coeurs et sont devenus de vrais sex symbols. Retour en arrière !

Alain Delon

C’était l’un des acteurs français les plus beaux de sa génération et on comprend pourquoi !

Alain Delon jeune

Alain Delon maintenant

Richard Gere

Avec son regard intense, sa parfaite chevelure et sa dégaine de player, l’acteur en a dû faire tourner des têtes 😉

Richard Gere jeune

Richard Gere maintenant

Harrison Ford

Non mais sérieux, comment on peut être plus charismatique que lui ? C’était juste le gendre idéal et il l’est toujours 😉

Harrison Ford jeune

Harrison Ford maintenant

Jude Law

Il y a 20 ans, on aurait presque pu le comparer à Leonardo Dicaprio ! Avec sa mine boudeuse, l’acteur était à croquer 😉

Le jeune Jude Law

Jude Law maintenant

Clint Eastwood

Regardez-moi ce mannequin ! Aussi charismatique que sublime, l’acteur a toujours été légende 😉

Clint Eastwood jeune

Clint Eastwood maintenant

Robert Downey Jr

Oh my god… Que dire de plus ? Nombreuses sont celles qui auraient aimé partagé la vie de notre cher Iron Man dès son plus jeune âge 😉

Robert Downey Jr

Robert Downey Jr maintenant

Sean Connery

Quand tu as incarné James Bond pour la première chose, c’est limite normal d’être aussi canon 😉 Sacré Sean !

Sean Connery jeune

Sean Connery maintenant

Tom Cruise

Qui n’a jamais bavé devant Top Gun ? L’acteur était incroyablement cute et il n’avait rien à envier à ses camarades de l’époque !

Tom Cruise jeune

Tom Cruise maintenant

Johnny Depp

O-M-G, les mots nous manquent… L’acteur était absolument une perle et on n’oubliera jamais sa beauté juvénile. C’est certain 😉

Johnny Depp jeune

Johnny Depp maintenant

Brad Pitt

On ne le présente plus et ce n’est pas pour rien que l’expression “T’es pas Brad Pitt stp” existe 😉

Brad Pitt jeune

Brad Pitt maintenant

George Clooney

Il était juste impossible de rester insensible face au physique de l’acteur. Et son regard ténébreux mais si doux y était pour quelque chose 😉

George Clooney jeune

George Clooney maintenant

Leonardo DiCaprio

Et voici la perle de la perle, le fameux Leonardo Dicaprio… Léo pour les intimes ! Il aura fait chavirer tous nos coeurs et il continue à le faire <3

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio

On te laisse avec ces photos magnifiques ! Ne nous remercie pas ;