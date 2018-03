Ghana: un professeur dessine l’interface de Microsoft Word pour apprendre à sa classe à s’en servir

Richard Appiah Akoto a fait contre mauvaise fortune bon coeur et assaut d’intelligence. Les élèves de ce professeur de technologie de l’information et de la communication ne disposent pas d’ordinateurs. Leur enseignant a donc dessiner une interface de Microsoft Word pour leur apprendre le traitement de texte en vue d’une épreuve capitale. La photo de cette scène a fait le tour du monde et pourrait aider les collégiens à obtenir les précieuses machines.

Expliquer le fonctionnement d’un ordinateur et d’un logiciel de traitement de texte sans ordinateur et donc sans logiciel: telle est la gageure quotidienne de Richard Appiah Akoto, professeur en technologie de l’information et de la communication, qui enseigne depuis six ans dans un collège de Sekyedomase au Ghana.

Une photo qui a fait le tour du monde

Si le professeur possède, pour sa part, un ordinateur portable, il ne l’emmène pas en classe car le fonctionnement de son appareil ne correspond pas à la marche à suivre qu’il est censé enseigner selon le programme scolaire. En revanche, c’est via sa machine qu’il a posté il y a deux semaines sur son compte Facebook, qu’il tient sous le nom d’Owura Kwadwo Hottish, une photo le montrant en train de dessiner une interface Microsoft Word devant ses élèves, comme l’a relevé initialement le site Quartz. Ces derniers jours, le cliché numérique a fait le tour du monde.

“Je dessine à chaque fois que je donne cours”

La photo a pu susciter l’admiration des internautes pour la minutie du trait. Elle a pu aussi alerter sur le dénuement qui frappe l’école publique ghanéenne. Une chose est sûre: Richard Appiah Akoto ne ménage pas sa peine. Il faut dire que l’affaire est d’importance: depuis 2011, la loi ghanéenne conditionne l’accès au lycée à l’obtention d’un examen national qui comprend une épreuve de technologie de l’information et de la communication.

Sans moyen mais avec des idées, le professeur s’est donc retroussé les manches et a dégainé des craies de toutes les couleurs pour étaler une manière de logiciel sur le tableau noire. Et si le public s’en émeut aujourd’hui, il n’en est pas à son coup d’essai: “Je le fais chaque fois que je donne cours. J’aime poster des photos sur Facebook donc j’ai voulu partager celle-ci. Je ne pensais pas attirer l’attention de tant de gens”, a-t-il dit.

50 ordinateurs sont nécessaires

Parmi les personnes ayant repéré la scène, figure une entrepreneuse africaine qui a sollicité Microsoft. Et la société américaine a promis son aide sur Twitter assurant qu’elle allait “équiper le professeur avec un modèle de l’un de nos partenaires”. Richard Appiah Akoto a cependant précisé que pour l’aider véritablement, il faudrait que cinquante ordinateurs soient livrés à l’école.

En tout cas, ces dons seraient les bienvenus. L’an passé, un seul de ses étudiants a eu un A à l’épreuve de technologie de l’information et de la communication.

Robin Verne