Jennifer Aniston & Justin Theroux divorcent et nous sommes inconsolables

Rien ne va plus côté love à Hollywood… Eh oui, une séparation de plus ! Et là, c’est désormais officiel, Jennifer Aniston et Justin Theroux ont mis un terme à leur relation après deux ans de mariage. Alors qu’on les croyait fous amoureux, les deux ex-tourtereaux ont pris cette décision à la fin de l’année 2017. C’est via un communiqué de presse qu’ils ont confirmé la mauvaise nouvelle: “Afin d’éviter toute spéculation, nous avons décidé d’annoncer notre séparation. Cette décision a été prise de façon mutuelle et avec beaucoup d’amour, à la fin de l’année dernière. Nous sommes deux meilleurs amis qui ont fait le choix de se séparer en tant que couple mais nous sommes impatients de poursuivre notre amitié que nous chérissons”. Visiblement, ils ont rompu en bons termes et c’est déjà ça !

“Normalement, nous le ferions en privé, mais étant donné que l’industrie des potins ne peut résister à l’opportunité de spéculer et d’inventer, nous voulions transmettre directement la vérité. Surtout, nous sommes déterminés à maintenir le plus grand respect et l’amour que nous avons l’un pour l’autre”, concluait le communiqué. Il faut dire que cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu Jennifer Aniston avec Justin Theroux. L’actrice avait d’ailleurs fêté son anniversaire avec ses copines sans la présence de ce dernier. Dur, dur !

Jennifer Aniston & Justin Theroux divorcent !

Malgré cette rupture inattendue, on se rappellera de leur première rencontre en 2008 sur le tournage de Wanderlust. Trois ans après, Jennifer Aniston & Justin Theroux se mettaient ensemble et en 2015, ils se disaient oui. Ainsi, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin !