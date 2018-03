Kristen Stewart et Stella Maxwell complices et radieuses, elles prennent la pose à une soirée Chanel (PHOTOS)

Kristen Stewart a beaucoup fait parler d’elle sur la Toile pour ses retrouvailles présumées avec son ex Robert Pattinson, mais c’est avec Stella Maxwell qu’elle passe le plus clair de son temps ! Depuis plusieurs années déjà l’actrice et la mannequin vivent une idylle très fusionnelle, et leur bonheur fait plaisir à voir. Et si d’ordinaire les jeunes femmes préfèrent vivre leur relation à l’abri des regards indiscrets, aujourd’hui elles ont fait front uni face aux photographes lors de la soirée organisée par la prestigieuse marque Chanel pour le lancement de la Chanel Beauty House. Kristen Stewart et Stella Maxwell, qui étaient très sexy pour une sortie à Los Angeles, ont fait tourner bien des têtes lors de cet événement.

Kristen a fait sensation

En effet comme on peut le voir sur les photos publiées par le Daily Mail, les deux jeunes femmes avaient opté pour des looks simples mais très sexy. Alors que l’actrice avait choisi un crop top tout simple et une jupe à motifs de la célèbre marque, l’égérie Victoria’s Secret a fait monter la température avec un pantalon en cuir. L’interprète de Bella Swan était très souriante et de toute évidence ravie d’être là, d’autant plus qu’elle a retrouvé l’actrice Mackenzie Foy, qui a joué sa fille Renesmée dans Twilight. Kristen Stewart, qui aurait des rapports très amicaux avec Robert Pattinson, captive les foules avec sa vie personnelle un brin mystérieuse, et on va encore beaucoup entendre parler d’elle ! En effet la jeune femme devrait bientôt commencer la promotion du film Underwater, qui est très attendu par ses fans et qui sortira cette année. Encore un peu de patience…