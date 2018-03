Qu’est ce que le Time’s Up dont parlent toutes les stars et pourquoi c’est important ?

Tout a commencé suite au scandale Harvey Weinstein… Accusé d’harcèlement sexuel, l’ex puissant producteur de Hollywood a provoqué la colère. Et c’est peu dire… Si l’actrice Rose McGowan (on félicite son courage)a tout dévoilé, elle ne s’attendait sûrement pas à la création d’un mouvement fort et rempli de convictions : le Time’s Up (“C’est fini” en français). Oui, on le voit partout et tu es sûrement tombée dessus sans connaître son but. Eh bien, figure-toi que ce dernier nous défend et prend en compte les problèmes (qui ne devraient pas exister) que certaines femmes peuvent endurer au quotidien.

Tu l’auras compris le mouvement Time’s Up est destiné aux femmes victimes d’harcèlement sexuel dans les quatre coins du monde (et donc pas seulement à Hollywood). Il a été initié par plus de 300 actrices et par des personnalités du cinéma. Plus qu’un mouvement, Time’s Up incite surtout les femmes à parler et à dire les choses sans avoir honte. Souvent, ces dernières ont peur de le faire et de se faire juger ou traiter de “menteuse”. Tout cela doit CESSER et c’est ce message que les stars veulent faire passer. En plus du soutien moral, Time’s Up aide également financièrement ces femmes qui souffrent ou pire, qui ont été brisées…

Lancé officiellement le 1er janvier 2018, Time’s Up a déjà collecté plus de 16 millions de dollars. Cette somme sera notamment réservée aux victimes qui veulent entamer des procédures judiciaires sans se ruiner. “Des femmes moins privilégiées (que celles de Hollywood)– comme des femmes de ménage, des infirmières, des employées de fermes, d’usines, de restaurants ou d’hôtels – à se protéger de comportements inappropriés et des conséquences de leur dénonciation”.

Et ce n’est pas tout, les membres du mouvement (on peut citer entre autre Blake Lively, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Eva Longoria, Cate Blanchett, Jennifer Aniston, Natalie Portman et Meryl Street) ont signé une lettre baptisée “Dear Sisters” (chères soeurs) afin de faire changer DÉFINITIVEMENT les choses. “Le temps des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des inégalités au travail est révolu. Place à l’action”, pouvait-on lire en introduction. Si Time’s Up a pour objectif de lutter contre l’harcèlement, elle va aussi beaucoup plus loin…

En effet, le mouvement veut à tout prix que les inégalités entre hommes et femmes et le sexisme disparaissent. Les femmes doivent se sentir valorisées et elles ont droit à la parole autant que les hommes. Cela passe inévitablement par la parité et surtout par le salaire : tout le monde doit être logé à la même enseigne ! Les célébrités utilisent donc leur notoriété et leur voix pour que ce système soit bien réel. Elles s’unissent d’ailleurs lors de grands événements pour attirer l’attention sur ce mouvement qui fait vraiment ouvrir les yeux.

QU’EST CE QUE LE TIME’S UP DONT PARLENT TOUTES LES STARS ET POURQUOI C’EST IMPORTANT ?

Dernièrement, de nombreuses actrices ont soutenu et ont fait honneur au Time’s Up lors des Golden Globes 2018. Comment ? En s’habillant de la tête aux pieds en noir ! Cette semaine, c’est lors des BAFTA 2018 que certaines actrices ont renouvelé l’expérience. Encore une fois, Time’s Up était sur toutes les lèvres et tant mieux, preuve que le mouvement touche de plus en plus. Et cerise sur le gâteau, Emma Watson a fait un incroyable don de 1 million de dollars à Time’s Up afin qu’il se développe parfaitement en Angleterre. Si ce n’est pas beau ça 😉 Autant te dire que le mouvement a de beaux jours devant lui et nous en sommes plus que ravies. Conclusion : On doit RESPECTER la femme de A à Z… Vive Time’s Up !