Surprise, Emily Ratajkowski s’est mariée, mais qui est l’homme de sa vie ?

Pour une surprise, c’est une surprise ! Pour clôturer la semaine en beauté, Emily Ratajkowski a annoncé une nouvelle, une BIG nouvelle et personne ne s’attendait à ça… C’est tout naturellement sur Instagram (pépère) que le mannequin américain a révélé son mariage express. Non, non, tu ne rêves pas, la sublime brune a dit oui à son boyfriend en plein coeur de New York. Mais, qui est l’homme de sa vie ?

Sans prévenir personne, Emily Ratajkowski a donc épousé Sebastian Bear-McClard ce 23 février 2018. Son nom te dit peut-être rien mais il exerce le métier de producteur et d’acteur (à ses temps perdus). Il a surtout participé à la production du film “Good Time” avec Robert Pattinson. Aujourd’hui, ce dernier est devenu officiellement le mari d’Emily Ratajkowski. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, cela fait peu de temps que les deux tourtereaux se fréquentent. Eh oui, le bombe s’est séparée de son ex-compagnon de longue date (Jeff Magid) et la rupture date de quelques semaines. Visiblement, Emily Ratajkowski & Sebastian Bear-McClard ont eu un réel coup de foudre ! Que c’est beau l’amour 😉

EMILY S’EST MARIÉE ET NOUS SOMMES TOUTES EXCITÉES 😉

En ce qui concerne la cérémonie, exit le mariage de princesse à plusieurs milliers de dollars. Les deux amoureux ont fait simple, très simple ! En effet, Emily Ratajkowski & Sebastian Bear-McClard se sont juste rendus au City Hall de New York pour s’échanger les alliances. Seuls quelques amis très proches du couple ont fait le déplacement comme l’influenceur “The Fat Jewish” et le réalisateur Josh Safdie. Côté look, le mannequin a également fait preuve d’originalité. Au placard la robe blanche de mariée, Emily Ratajkowski a craqué pour un ensemble moutarde Zaraet pour un grand chapeau noir à bords larges orné d’un voile. Normal 😉 Quant à nous, on souhaite que du bonheur au couple fraîchement marié <3