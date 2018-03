Diabète : pendant la grossesse, la metformine influence le poids du futur bébé

La metformine est, à l’heure actuelle, le médicament le plus prescrit contre le diabète de type 2, une pathologie chronique qui touche environ 3,7 millions de personnes en France. Ce médicament (Glucophage®, Diabamyl®) agit principalement sur le foie où il inhibe la production de glucose ; toutefois, dans un communiqué publié ce 29 janvier 2018, l’ANSM rappellait que « la metformine expose à un risque très rare d’acidose lactique, parfois fatal ».

D’après une nouvelle étude menée par la Norwegian University of Science and Technology in Trondheim (en Norvège), la metformine prise pendant la grossesse pourrait avoir un impact sur le poids du futur bébé et favoriser le développement d’un surpoids ou d’une obésité chez celui-ci.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs norvégiens ont suivi 161 enfants nés de mères auxquelles une expérience avait été proposée : la moitié des mamans (souffrant de diabète gestationnel) devait prendre de la metformine pendant leur grossesse, l’autre moitié n’avait droit qu’à un placebo.

SURPOIDS OU OBÉSITÉ À L’ÂGE DE 4 ANS

Verdict ? À l’âge de 4 ans, les enfants dont les mères avaient suivi un traitement à base de metformine durant leur grossesse présentaient un indice de masse corporelle (IMC) plus important que la moyenne, avec souvent une situation de surpoids ou d’obésité. Si, à la naissance, le poids des enfants était globalement identique, les premières différences entre les enfants dont les mères étaient traitées à la metformine et ceux dont les mères n’avaient bénéficié que d’un placebo apparaissaient vers l’âge de 6 mois.

« Les principes actifs du médicament traversent la barrière placentaire et peuvent donc endommager la santé de l’enfant à naître : les futures mamans qui prennent de la metformine doivent donc se montrer prudentes et, surtout, respecter les doses prescrites » soulignent les chercheurs, qui ont publié leurs travaux dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.