Hey You! (Par Amadou Tidiane Wone)

Fructifiant vos revenus et procédant à des investissements, notamment dans des domaines connexes à votre métier de base, Vous avez mis, avec bonheur, un pied dans la

Communication. Votre groupe de presse compte radio, télévision, et quotidien à fort tirage ainsi que d’autres outils dérivés . C’est admirable!

Vous mettez aussi, désormais, votre renommée et la force de frappe de votre groupe de presse au service de la politique. Soutien de plus en plus…conditionnel (?) du Président Macky Sall, votre dernière sortie médiatique sur vos propres organes pose, à tout le moins, la question de conflits d’intérêts qui commencent à…. faire désordre et à interpeller les observateurs attachés à la bonne gouvernance dans notre pays.

Le scénario de la promotion d’une émission de télévision dont vous étiez l’invité, sur votre propre chaîne de télévision pose problème. L’overdose qui en a découlé a produit, sur l’opinion, l’effet contraire à celui visé, tant la ficelle a semblé grosse:

Acte 1: des fuites bien calibrées à travers différents sites internets avec comme phrase clé : « je suis déçu » Par qui? par quoi? Se demandent les sénégalais. Bien joué !

« Vous le saurez dimanche …» suggère t-on à travers des spots publicitaires malicieux, laissant le doute planer sur une éventuelle tension au niveau le plus élevé…. supputations dans les chaumières.

Acte 2. Une sorte de teaser, à la Une de l’Observateur du Samedi 03 au dimanche 04 Mars 2018. Un quotidien appartenant à… Youssou Ndour! Teaser en cinq points, dont je retiendrai trois et le décor sera campé:

« je ne suis la marionnette de personne….

« On ne peut m’interdire aucun droit dans ce pays .

« je suis rentré en politique pour servir mon pays. »

Acte 3 : dimanche 12h . Diffusion de l’émission et…surprise : aucune surprise! Flop et fin.

Nous sommes déçus !

Monsieur le Ministre souffrira donc que désormais nous l’interpellions, en cette qualité, sur le caractère, à la limite non républicain, de se mettre en scène sur ses propres médias pour s’adresser à son patron, le Président de la République ! En qualité de Ministre, lorsque l’on a des observations, voire des griefs à porter à la connaissance du Chef de l’Etat ou de ses collaborateurs , des canaux existent pour ce faire. D’autant plus que les réseaux sociaux nous apprennent que tout ce raffut n’aurait pour origine que des incidents survenus à NDioum lors du concert que vous y avez donné, sur fond de tensions politiciennes entre deux rivaux du parti présidentiel…

Bof… serait-on tenté de dire! Tout ça pour ça? À moins que des enjeux plus souterrains n’échappent à nos radars…

L’opinion publique sénégalaise a, très franchement, bien d’autres chats à fouetter que de se laisser distraire par des règlements de comptes interpersonnels entre membres d’un même parti! Vous auriez pu laver le linge sale en famille…

Par contre, il y’a des rumeurs sur lesquelles, en tant que citoyens nous aimerions un éclairage, cette fois-ci de Monsieur le Ministre Youssou NDOUR: on dit que vous auriez bénéficié de l’octroi de 200 hectares dans la zone de Diass ce qui serait l’équivalent de 8000 parcelles de 150 m2. Vous auriez également bénéficié d’une garantie d’Etat à hauteur de 12 milliards pour vos investissements.

Les rumeurs étant monnaie courante dans notre pays je sollicite de vous, ou de vos services, une réaction à cette information.

Vraie ou fausse ?

C’est bien parce que vous occupez des fonctions de Ministre de la République, et que vous êtes désormais engagé en politique, que je me permets de vous interpeler en ma qualité de citoyen, observateur critique de la « gouvernance sobre et vertueuse » dont le premier bilan est attendu dans quelques mois. Incha Allah.

À l’artiste, nous aurions tout pardonné ! Le Ministre, quant à lui, nous doit des explications.

Avec mon admiration renouvelée pour votre talent artistique.

Amadou Tidiane WONE