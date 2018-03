L’alimentation joue un rôle dans l’érosion dentaire

L’usure et l’érosion dentaire sont en partie due aux acides contenus dans certains aliments et boissons.

Les acides présents dans certains aliments peuvent contribuer à l’érosion dentaire, selon les résultats d’une étude publiée dans la revue médicale British Dental Journal. Quelque soit votre alimentation, il est nécessaire de se brosser régulièrement les dents et réduire la consommation d’aliments sucrés.

Les chercheurs du King’s College de Londres au Royaume-Uni ont réalisé une méta-analyse sur le rôle de l’alimentation sur l’érosion dentaire. Pour établir leurs conclusions, les scientifiques se sont attardés sur plusieurs points de recherches pour identifier:

– les sources alimentaires acides qui favorisent l’érosion dentaire

– combien de fois les gens ont consommé ces aliments

– les habitudes alimentaires

– si donner des conseils diététiques aux gens est efficace pour réduire l’érosion dentaire.

L’ALIMENTATION, UN FACTEUR DE RISQUE DE L’ÉROSION DENTAIRE

Les résultats de l’étude ont montré que les aliments contenant des acides comme les agrumes, les piments, les tomates, les boissons contenant des arômes de fruits (y compris les tranches de citron ou de citron vert), les boissons gazeuses (y compris les versions diététiques), les vinaigres et les cornichons favorisent l’érosion dentaire, mais que ce risque est diminué quand ces aliments ou boissons acides sont assimilés au cours des repas.

Les scientifiques ont relevé que le temps passé à consommer des fruits, soit plus de 10 minutes par jour est associé au risque d’érosion dentaire, comme boire des sodas.

L’étude a montré que les températures plus élevées du thé sont associées à un « ramollissement » de l’émail dentaire et qu’un régime alimentaire à base d’aliments crus est associé à des taux d’érosion dentaire plus élevés.