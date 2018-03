Le sport bénéfique pour les insuffisants rénaux

Le renforcement musculaire permet aux patients atteints d’insuffisance rénale de gagner en force musculaire, de réduire leur fatigue et d’améliorer leur fonction cardiaque.

Les patients atteints d’insuffisance rénale non dialysés devraient mettre à leur menu des exercices aérobies et du renforcement musculaire, selon les résultats d’une étude publiée dans la revue médicale American Journal of Physiology.

Les chercheurs de l’Université de Leicester au Royaume-Uni ont recruté des patients souffrant d’insuffisance rénale âgés en moyenne de 63 ans, mais n’ayant pas recours à la dialyse pour analyser les effets de l’activité physique sur leur santé. Car, ces malades présentent souvent une perte musculaire et une fatigue accrue.

LES EXERCICES AÉROBIES AMÉLIORENT LA FONCTION CARDIAQUE DES INSUFFISANTS RÉNAUX

Les patients ont suivi pendant 12 semaines un programme d’exercices aérobies supervisés (exercice sur tapis roulant, aviron ou cyclisme) pendant 30 minutes, ou entraînement combiné, 3 fois par semaine. Les chercheurs ont ensuite analysé les avantages potentiels pour la santé.

Les patients atteints de néphropathie chronique non dialysés qui effectuaient des exercices aérobies et des exercices combinés pendant 12 semaines, 3 fois par semaine, ont observé une augmentation significative de leur force, de la taille de leurs muscles des jambes et de leur condition cardiorespiratoire.

“Il y a peu de recherches sur les effets de l’exercice chez les patients atteints d’insuffisance rénale, et un manque de connaissance sur quel l’exercice est le plus bénéfique” a expliqué le Dr Tom Wilkinson de l’Université de Leicester. “Notre étude montre que les exercices aérobies et les exercices de musculation sont importants pour ces patients pour maintenir des muscles forts et en bonne santé”.