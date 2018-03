Oui, le vin c’est bien de l’alcool. C’est votre foie qui vous le dit.

Des professionnels de la défense de la santé publique signent une tribune pour appeler le gouvernement à élaborer et à adopter un “Plan national alcool”.

“Vu du foie, le vin est bien de l’alcool” c’est en ces termes que neuf défenseurs de la santé publique cosignent une tribune publiée dans Le Figaro. Objectif : soutenir la ministre de la Santé dans son combat contre l’alcoolisme, qui déclarait il y a quelques jours : “On a laissé penser à la population française que le vin serait protecteur, qu’il apporterait des bienfaits que n’apporteraient pas les autres alcools. C’est faux scientifiquement, le vin est un alcool comme un autre”.

Entre-temps, en marge du selon de l’Agriculture le président de la République a souligné qu'”il n’y aurait pas d’amendement pour durcir la loi Evin”.

L’ALCOOL TUE 50 000 PERSONNES PAR AN

Or, les signataires de la tribune veulent rappeler que la consommation française de boissons alcoolisées reste l’une des plus fortes d’Europe avec 12 litres d’alcool pur consommés par adulte et par an, soit 26 grammes par jour (2,6 verres à 10 grammes d’alcool le verre).

“L’alcool tue près de 50 000 personnes par an et est la seconde cause de cancers après le tabac”.

“Si le dossier alcool reste en l’état, immanquablement, lorsque demain les responsables auront à répondre devant la justice, ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas”, concluent-ils.

LES SIGNATAIRES DE LA TRIBUNE

Bernard Basset, vice-président de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (Anpaa), Amine Benyamina, professeur de psychiatrie et d’addictologie université Paris-XI, Gérard Dubois, professeur de santé publique, Académie de médecine, Irène Frachon, pneumologue à Brest, Serge Hercberg, professeur de nutrition, université Paris-XIII, Catherine Hill, épidémiologiste, Albert Hirsch, professeur de pneumologie, université Paris-VII, administrateur de la LNCC, Michel Reynaud, professeur de psychiatrie et d’addictologie, université Paris-XI, président du Fonds action addiction, Nicolas Simon, professeur de médecine Marseille, président de l’Anpaa.