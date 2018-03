Emma Stone, Margot Robbie… Les meilleurs looks du tapis rouge des Oscars 2018 

C’était la soirée qu’il ne fallait pas du tout manquer... Après les Golden Globes 2018, la cérémonie des Oscars a investi tout Hollywood ce 4 mars dernier et particulièrement le Dolby Theatre. Les actrices ont d’ailleurs répondu présentes et le red carpet s’est transformé en grand défilé. Il faut dire qu’il y en avait pour tous les goûts 😉 Maintenant, revenons donc sur les plus belles tenues des Oscars 2018. Bon spectacle 😉

Kelly Marie Tran

L’actrice était des plus glamour glissée dans cette robe décolletée Jenny Packman. Une vraie petite diva !

Kelly Marie Tran sur le tapis rouge des Oscars 2018

Jane Fonda

L’actrice n’avait rien à envier à ses “jeunes” camarades. Vêtue d’une robe immaculée Balmain, elle nous enchantait 😉

Jane Fonda sur le tapis rouge des Oscars 2018

Sofia Carson

On ne pouvait pas être plus flamboyante que l’actrice habillée de cette robe à cape Giambattista Valli 😉

Sofia Carson sur le tapis rouge des Oscars 2018

Salma Hayek

L’actrice a fait preuve d’audace avec cette robe Gucci orné d’une chaînette. Résultat, elle n’est pas passée inaperçue 😉

Salma Hayek sur le tapis rouge des Oscars 2018

Viola Davis

L’actrice était aussi resplendissante qu’audacieuse en optant pour cette robe rose Michael Kors !

Viola Davis sur le tapis rouge des Oscars 2018

Sandra Bullock

Il était juste impossible de rester insensible face à la sublime robe Louis Vuitton de l’actrice !

Sandra Bullock sur le tapis rouge des Oscars 2018

Nicole Kidman

Avec une telle robe griffée Armani Privé, l’actrice ne pouvait qu’attirer tous les regards 😉

Nicole Kidman sur le tapis rouge des Oscars 2018

Molly Sims

Telle une déesse des temps modernes, l’actrice s’est glissée dans une somptueuse robe décolletée Naeem Khan. On valide !

Molly Sims sur le tapis rouge des Oscars 2018

Saoirse Ronan

L’actrice était juste irrésistible dans sa robe bustier rose bonbon Calvin Klein By Appointment. On dit oui !

Saoirse Ronan sur le tapis rouge des Oscars 2018

Zendaya

L’actrice était à tomber par terre habillée de cette robe asymétrique Giambattista Valli. Très bon choix original !

Zendaya sur le tapis rouge des Oscars 2018

Laura Dern

Tel un ange tombé du ciel, l’actrice a craqué sur une robe blanche Calvin Klein et elle a bien fait !

Laura Dern sur le tapis rouge des Oscars 2018

Jennifer Garner

Avec sa robe Atelier Versace, l’actrice a (presque) arrêté le monde 😉

Jennifer Garner sur le tapis rouge des Oscars 2018

Gina Rodriguez

L’actrice nous a totalement éblouies avec sa somptueuse robe griffée Zuhair Murad. Elle ne pouvait pas faire mieux 😉

Gina Rodriguez sur le tapis rouge des Oscars 2018

Emily Blunt

L’actrice s’est métamorphosée en princesse grâce à cette robe signée Schiaparelli !

Emily Blunt sur le tapis rouge des Oscars 2018

Gal Gadot

L’actrice a scintillé de mille feux vêtue de cette robe Haute Couture Givenchy et le mot est faible 😉

Gal Gadot sur le tapis rouge des Oscars 2018

Taraji P. Henson

Fidèle à elle-même, l’actrice a joué la carte de la féminité et de la sensualité avec cette magnifique robe Vera Wang !

Taraji P. Henson sur le tapis rouge des Oscars 2018

Lupita Nyong’o

Que dire de plus que sublime ? Quand l’actrice porte du Atelier Versace, le rendu est splendide 😉

Lupita Nyong’o sur le tapis rouge des Oscars 2018

Margot Robbie

Juste magnifique, l’actrice a jeté son dévolu sur une robe Chanel Haute Couture qui a été spécialement faite pour elle par Karl Lagerfeld. Si ce n’est pas la classe, ça !

Margot Robbie sur le tapis rouge des Oscars 2018

Emma Stone

Contrairement à toutes ses camarades, l’actrice a opté pour l’ensemble blazer/pantalon signé Louis Vuitton et cela a vraiment payé !

Emma Stone sur le tapis rouge des Oscars 2018

Jennifer Lawrence

En tant qu’égérie star de Dior, l’actrice a bien évidemment fait honneur à la maison française. Juste admirez !

Jennifer Lawrence sur le tapis rouge des Oscars 2018

Quel show ! On n’oubliera pas les Oscars 2018 d’aussitôt 😉