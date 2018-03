Journée de la femme : Le message très amoureux de Gakou

Le président du Grand parti, Malick Gakou, a célébré la femme, avec une part belle à la Sénégalaise, à travers un message plein d’amour, de respect et de reconnaissance. Nous vous proposons l’intégralité du texte parvenu à Seneweb.

«Ce jeudi 08 mars 2018, le monde entier célèbre, comme à l’accoutumé, la Femme héroïne de l’histoire de l’humanité. Nous magnifions les mérites de la Femme actrice du développement engagée dans tous les combats de la vie pour la sauvegarde de l’harmonie et de la vitalité familiale.

Nous saluons avec hauteur et respect l’incarnation du symbole vivant de la générosité, de la solidarité et de l’esprit de cohésion sociale que vous matérialisez dans la croisée de vos trajectoires pour l’équilibre de la société et du tissu familial.

Nous sommes quasi quotidiennement touchés par vos souffrances, vos peines et sacrifices pour la sauvegarde et la survie de l’humanité.

Absolument, rien de grand et d’important ne peut se construire dans la vie sans votre sève nourricière pour éclairer les chemins parsemés d’embûches.

Seuls, votre imagination et vos talents sont les compagnons les plus intrépides pour des succès séculaires.

Bien évidemment, tous les jours de l’année ne suffiront à louer et à chanter le courage, l’engagement et la combativité de la Femme sénégalaise.

Nous avons conscience que vous souffrez et à travers vous toute la famille, du fait de la crise multiforme qui frappe notre pays et dont vous êtes les premières victimes.

C’est pourquoi d’ailleurs au Grand Parti, nous mettons un point d’honneur à faire de l’égalité, de la justice et des Droits des Femmes un combat de tous les jours.

C’est dans ce sens, que nous comptons marquer la trajectoire de notre histoire commune en 2019 du sceau de l’Espoir avec le programme «Suxali Senegaal» qui place la femme au cœur du développement afin que plus jamais elle ne soit exposée à la pauvreté, à la précarité et aux violences de tout genre. En somme elle doit être en possession de tous ses Droits.

C’est aussi dans le but de protéger la femme que la Fondation «Maternité Solidaire», dont je suis le Président, a été mise sur pied pour lutter contre la mortalité maternelle. C’est vous dire l’importance de la Femme dans mon action politique.

Quant à vous chères militantes et sympathisantes du Grand Parti qui avaient bien voulu lors de votre dernière Assemblée générale me désigner «Candidat de l’espoir», je voudrais vous remercier vivement et vous dire toute ma reconnaissance.

La Journée internationale de la Femme est aussi le moment de remercier et d’encourager tous ceux qui se battent corps et âmes pour les Droits des Femmes et pour un avenir équitable.

Merci et très bonne Journée de la Femme !»