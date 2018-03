Nicole Kidman grimée en papier cadeau, le fashion faux-pas de la semaine

La cérémonie des Oscars 2018 a sans surprise été le théâtre de looks aussi sophistiqués qu’élégants. Si les actrices avaient mis le paquet pour briller sur le red carpet, certaines tentatives n’ont hélas pas franchement réussi. On pense notamment à Nicole Kidman qui arborait une création plutôt étrange. Signée Armani Privé, la robe choisie par la comédienne manquait de raffinement. La découpe du bustier était, tout d’abord, beaucoup grossière et donnait l’impression que la poitrine de Nicole Kidman était littéralement engloutie. Le bleu nuit, la matière scintillante et assez rigide du tissu auraient également mérité un peu de plus de légèreté et de sophistication. Quant à l’énorme noeud qui ornait la taille de l’actrice, a-t-on réellement besoin d’en parler ? Non, pour cette fois, Nicole Kidman n’obtient pas les honneurs de la rédaction.

Nicole Kidman en mode papier cadeau fait un flop aux Oscars 2018

Et vous, que pensez-vous du look de Nicole Kidman ?