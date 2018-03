Coumba Gawlo décore les «Linguère de développement»

Dans le cadre de la première édition du festival ‘’Chant des Linguère’’, Coumba Gawlo Seck a organisé, hier, mercredi 7 mars, une soirée de gala à Dakar, pour célébrer la femme africaine. Une soirée animée par huit chanteuses africaines : Kiné Lam et de Fatou Guéwel Diouf du Sénégal, Rocky Gold de la Côte-d’Ivoire, Babani Koné du Mali, Fati Mariko du Niger, Nourat Gold du Burkina Faso, Mounira Mitchala du Tchad et enfin, Mouna Mint Dendeni de la Mauritanie.

Au cours de la soirée, Coumba Gawlo a décerné des trophées au ministre d’Etat Awa Marie Coll Seck, à l’envoyée spéciale du président de la République Aminata Touré, aux députés Aïda Mbodj et Sokhna Dieng Mbacké, au procureur de la Cour pénale internationale (Cpi), Fatou Bensouda, à la styliste Collé Ardo Sow, à la patronne de Delta SA Léna Tall Faye et à Marième Ndiaye de la 2Stv. Toutes ces dames ont été sacrées pour leur engagement et leur leadership au plan national et international.

La soirée a été riche en sons et lumières. Et elle a noté la présence de plusieurs autorités étatiques telles que la ministre d’Etat Awa Marie Coll Seck, le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Ndèye Saly Diop Dieng, le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, les députés Aïda Mbodj et Sokhna Dieng Mbacké. Les ambassadeurs de la France, du Mali, du Maroc, de Madagascar, de la Guinée et du Japon étaient également présents.

Cheikhou AIDARA