Le moringa, l’arbre détox (nebeday)

Le Moringa Oleifera est originaire des pays chauds (Inde, Afrique, Caraïbes et Amérique du Sud en tête). Réputées pour leurs multiples vertus, ses feuilles font d’ailleurs partie, depuis des millénaires, de l’alimentation des populations locales. « En France, ce sont ces mêmes feuilles, mais séchées et réduites en poudre, que l’on utilise en guise de complément alimentaire, explique Boris Jean, naturopathe. Cette partie de l’arbre est en effet la plus puissante et riche en micronutriments. » Attention donc de ne pas confondre avec les fleurs, racines, fruits et graines, dont les vertus sont moindres.

UNE POUDRE PURIFIANTE

Premier atout du moringa, sa haute concentration en chlorophylle. « Très répandu dans le monde végétal, ce pigment a des vertus considérables sur la purification de l’organisme, poursuit notre expert. La chlorophylle, qui donne aux végétaux leur belle couleur verte, favorise ainsi la détoxification des cellules de l’organisme et fait partie intégrante des cures détox. » Le moringa est aussi très riche en micronutriments. « La poudre renferme protéines, glucides et bons acides gras, notamment des oméga-3. Elle apporte aussi des vitamines (C, E et provitamine A), de nombreux minéraux (calcium, fer, potassium), des polyphénols et des fibres. »

UN EXCELLENT BOOSTER DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Voilà donc un superaliment allié des personnes carencées ou au régime, et parfait pour se revitaliser ou aider à la récupération. C’est également un complément alimentaire idéal pour doper le système immunitaire. « Le moringa entre dans le top 5 des aliments antioxydants, avance le naturopathe. Il offre en outre une protection contre les maladies cardiovasculaires, car il abaisse sensiblement les taux de sucre et de cholestérol dans le sang. De plus, il possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. »

L’IDÉAL? UNE CURE À CHAQUE CHANGEMENT DE SAISON

Pour profiter des bienfaits du moringa, on le consomme sous forme de cures, par exemple durant 20 jours au moins aux changements de saison. Il n’y a pas de contre-indication particulière, sauf grossesse et allaitement, où l’avis d’un professionnel reste recommandé. On commence par 1/2 c. à c. par jour pour s’habituer au goût (ou 1 comprimé ou gélule) et laisser au corps le temps de s’accoutumer. « Après huit jours, on peut doubler la dose chaque semaine pour terminer jusqu’à 6 comprimés (ou gélules) par jour (ou 2 c. à c.) », conseille Boris Jean.

SOUS QUELLE FORME ON LE TROUVE?

Le moringa se trouve facilement en magasins bio ou sur internet.

La poudre : Elle s’achète en vrac, en sachets, en gélules ou sous forme de comprimés. Elle peut s’utiliser en cuisine.

L’huile : Elle est destinée à un usage cosmétique (soin de la peau et des cheveux).

3 IDÉES POUR TOUS LES JOURS

Dans du guacamole : Épluchez 2 avocats bien mûrs et ôtez leur noyau. Mixez la chair avec 1/2 tomate, le jus de 1/2 citron, 1 c. à c. de moringa, une pointe de piment en poudre, du sel et un peu de poivre.

Dans un smoothie: Mixez 25 cl de lait (végétal ou demi-écrémé), 2 bananes, 1 c. à c. de moringa et 1 c. à s. de sirop d’agave, jusqu’à obtenir une préparation lisse et onctueuse.

Dans un lait chaud : Mettez 25 cl de lait de vache ou végétal à chauffer dans une petite casserole. Lorsque le lait frémit, diluez-y 1/2 à 1 c. à c. rase de moringa et 1 à 2 c. à s. de sirop d’agave ou de miel liquide. Remuez et dégustez aussitôt.

RECETTES EXPRESS POUR 4 PERS.

Mousse au chocolat : Faites fondre 150 g de chocolat noir avec 1 c. à s. de lait de soja. Fouettez 300 g de tofu soyeux, incorporez le chocolat, 1 c. à s. de moringa et mélangez. Versez dans 4 verrines et faites prendre 5 h au réfrigérateur.

Energy balls : Dans le bol d’un blender, mixez 20 g de noix du Brésil, 4 dattes, 1 poignée de raisins secs, 3 c. à s. de purée d’amandes, 2 c. à s. rases de moringa et 2 de sirop d’agave. Formez des boules. Mettez 1 h au frais.

VELOUTÉ DE COURGETTES

Lavez 4 petites courgettes, coupez-les en morceaux et faites-les cuire dans 50 cl de bouillon de volaille dégraissé. Ajoutez 1 c. à s. rase de moringa. Versez la préparation dans le bol d’un blender et mixez. Servez aussitôt.