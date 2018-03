L’exposition au plomb, facteur de risque de maladies cardiovasculaires

L’exposition au plomb serait un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Ce métal toxique présent par l’industrie est de moins en moins utilisé mais reste un problème de santé publique.

Les décès prématurés par maladies cardiovasculaires et par cardiopathie ischémique seraient liés à l’exposition au plomb, selon les résultats d’une étude publiée dans la revue médicale Lancet Public Health. L’exposition provient d’une utilisation historique de ce métal toxique dans le carburant, la peinture, la plomberie, l’alimentation et les émissions industrielles.

L’étude a utilisé les données de l’enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES-III) auprès de 14 289 personnes âgées de 20 ans et plus aux États-Unis entre 1988 et 1994 et à la fin de 2011. Tous les participants ont subi un examen médical et un test sur leur niveau de plomb.

Au cours de l’étude, 4422 personnes sont mortes dont 1801 de maladies cardiovasculaires et 988 de maladies cardiaques.

LE PLOMB EN CAUSE DANS LES MALADIES CARDIAQUES

Au début des recherches, le niveau moyen de plomb trouvé dans le sang des participants était de 2,7 µg / dL. Un participant sur cinq (3632 personnes) avait des niveaux de 5 µg / dL ou plus, et ceux dont le taux de plomb était le plus élevé étaient plus âgés, moins instruits, plus susceptibles d’être des hommes, fumaient, consommaient de plus grandes quantités d’alcool, avaient une alimentation moins saine, un taux de cholestérol plus élevé et étaient plus susceptibles de souffrir d’hypertension ou de diabète.

Les chercheurs ont observé que les personnes ayant des taux élevés de plomb (6,7 µg / dL) couraient 37% plus de risques de décès prématuré quelle qu’en soit la cause, 70% plus de risque de décès cardiovasculaires. Ils doublaient le risque de décès par cardiopathie ischémique avec des niveaux inférieurs (1 µg / dL).

“Nos conclusions suggèrent que, sur les 2,3 millions de morts chaque année aux États-Unis, environ 400 000 peuvent être attribuées à l’exposition au plomb, une estimation dix fois plus élevée que l’actuelle”, concluent les auteurs.

“Ce chiffre étonnamment élevé, est “comparable au nombre de morts dues aujourd’hui à l’exposition à la fumée du tabac”, rappellent-ils.