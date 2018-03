15 tendances mode qui seront partout au Printemps-Été 2018

Adieu pulls épais, manteaux doudou et bottes en cuir : les beaux jours pointent enfin le bout de leur nez et apportent avec eux les nouvelles pièces incontournables de la saison ! Et pour le Printemps-Été 2018, les podiums nous ont encore gâtées ! De New York à Paris en passant par Londres et Milan, les maisons de couture ont rivalisé d’inventivité pour imaginer la mode des journées ensoleillées, entre tendances persistantes et petites nouvelles déjà prêtes à devenir incontournables. Petit passage en revue de 15 grandes tendances mode qui ont marqué les catwalks et marqueront les esprits des modeuses les plus assidues.

Le décolleté asymétrique

De gauche à droite : Proenza Schouler / Helmut Lang / Esteban Cortazar / Givenchy

Robes asymétriques, pulls renversés qui dévoilent une épaule ou tops à découpes : on aura l’embarras du choix pour adopter la tendance asymétrique mais s’il y a bien une règle à respecter pour la porter comme sur les défilés, c’est de cacher impérativement les bretelles de soutien-gorge !

Les sequins

De gauche à droite : Alberta Ferretti / Paco Rabanne / Sonia Rykiel / Gucci

Les sequins ne sont pas réservés à l’hiver et la saison des fêtes et pour preuve : ils seront omniprésents au Printemps-Été 2018 ! Maxi pastilles ou sequins riquiquis s’affichent en all-over dans des couleurs classiques (doré, argenté, noir…) mais aussi des teintes plus pop pour enfin casser les codes de cette paillette à l’image hivernale.

Les pois

De gauche à droite : Jason Wu / Blumarine / Jacquemus / Christian Dior

Déjà partout à l’Automne-Hiver 2017/2018, les pois font des heures supp’ au moins jusqu’à la fin de l’été, apposés sur de jolies petites robes. Mais si on les voit surtout en black & white, il n’est pas interdit d’oser la couleur, bien au contraire !

Les manches nouées

De gauche à droite : Sportmax / Au jour le jour / Sonia Rykiel / Alexander Wang

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Printemps-Été 2018 voit la naissance de jupes, pantalons et shorts dotés de manches à nouer sur le devant façon ceinture ; si t’as chaud, ne songe même pas à attacher ton pull autour de ta taille, la place est déjà prise !

Les jupons cascade

De gauche à droite : Givenchy / Gucci / Chloé / Akris

Inhumée puis ressuscitée, la tendance cascade revient décorer le bord des robes et jupes, donnant l’illusion de matières légères et virevoltantes. Avec une longueur maxi qui chatouille les orteils, c’est un do cette saison !

Les épaules arrondies

De gauche à droite : Gucci / Christopher Kane / Givenchy / Isabel Marant

Des manches qui gonflent, des épaules qui prennent du volume : voici le retour des épaulettes ballon qui donnent de l’assurance à la silhouette. Sur des tops légers ou des blazers plus épais, il sera difficile de passer à côté.

Le tartan

De gauche à droite : Versus Versace / Alexander McQueen / Balenciaga / Diesel

Décliné dans des coloris plus doux qu’en hiver, le tartan ou plus généralement les motifs à carreaux occupent une place de choix cette saison, portés en mix & match avec d’autres motifs graphiques pour faire un statement.

Le satin

De gauche à droite : Vionnet / Sportmax / Balenciaga / Sonia Rykiel

La slip dress n’est pas de retour, mais le tissu satiné façon pyjama, lui, si ! En journée ou en soirée, le satin est de la partie et n’importe quelle pièce prend une allure ultra-chic et sensuelle.

Le coupe-vent

De gauche à droite : Isabel Marant / Calvin Klein / Public School / Mary Katrantzou

En marge de l’allure athlétique générale qui se dessine pour le Printemps-Été 2018, les vestes de pluie et plus particulièrement les modèles ultra longs s’érigent en must même les jours de beau temps – mais trop beau quand même, il ne s’agirait pas de suer à grosses gouttes.

Le bustier

De gauche à droite : Dolce & Gabbana / Christian Dior / Helmut Lang / Alexander Wang

Pour la belle saison, le bustier s’émancipe de son côté lingerie et ne se porte plus seulement dans l’intimité puisqu’il devient un top à part entière, parfois même superposé sur des pièces plus amples comme pour rappeler la version 2017 très audacieuse du corset.

Le plastique

De gauche à droite : Christopher Kane / Balenciaga / Chanel / Balmain

Indétrônable vinyle ! Oui, cet été encore, la matière PVC sera toujours dans les parages, cherchant toutefois à apporter une touche d’originalité et d’excentricité moins présente les saisons précédentes. C’est donc le moment de se lâcher !

La ceinture

De gauche à droite : Christian Dada / Alexander McQueen / Alberta Ferretti / Paul Smith

L’ère de la ceinture discrète dont le seul but est de maintenir le pantalon sur ses hanches est révolue : accessoire indispensable du moment, la ceinturese veut cette saison purement décorative et volontairement négligée, pendouillant avec arrogance sur les jambes.

La banane

De gauche à droite : Salvatore Ferragamo / Gucci / Balenciaga / Givenchy

Depuis le temps que les it-girls tentent de la faire revenir, il semblerait que son heure soit enfin venue ! La banane, aperçue sur les podiums des maisons les pus emblématiques, se fait tantôt chic, fabriquée dans une forme de bourse en cuir et tantôt décontract’, portée avec désinvolture en travers de la poitrine.

Les couleurs flashy

De gauche à droite : Sonia Rykiel / Area / Aalto / Christopher Kane

Rouge, rose, jaune, orange, bleu, vert… aucune couleur de l’arc-en-ciel n’a été oubliée et contrairement aux années précédentes, ce n’est pas en color block qu’elles se porteront puisque le total look sera bel et bien de rigueur !

Les couleurs pastel

De gauche à droite : Blumarine / Tibi / Acne Studios / Carven

Pour les plus frileuses qui n’oseraient pas encore s’adonner aux joies des couleurs vibrantes, les tonalités pastel feront l’affaire, du bleu au rose en passant par le citron vert ou le lila.

Une tendance préférée parmi ces 15 must du Printemps-Été 2018 ?