Brad Pitt et Jennifer Aniston complices, George Clooney cherche-t-il à les caser ensemble ?

Si toutes les semaines une nouvelle rumeur sur la vie amoureuse de Brad Pitt vient remuer la Toile, on ne sait pourtant pas grand chose de son quotidien ! S’il suscite beaucoup d’attention et de curiosité, l’ex d’Angelina Jolie a réussi à préserver sa vie privée et surtout sa vie amoureuse. Si on adorerait voir Brad Pitt à nouveau en couple après son divorce avec la belle actrice, il n’est quand même pas facile de savoir où il en est vraiment. Mais aujourd’hui une nouvelle rumeur émeut les fans : George Clooney, un ami de longue date de l’acteur, aurait tout fait pour le rapprocher de Jennifer Aniston !

UN COUPLE QUI CONTINUE DE CAPTIVER LES FOULES

En effet d’après une source du site New Idea, George Clooney aurait réussi à considérablement rapprocher Brad Pitt et Jennifer Aniston ! Selon le site, le mari d’Amal Clooney se vanterait auprès de ses proches d’avoir été celui qui aurait “encouragé Brad à reprendre sa romance” avec sa célèbre ex. George Clooney aurait œuvré pour leur réconciliation dès l’annonce du divorce entre l’acteur et Angelina Jolie, et aurait redoublé d’efforts depuis que Jennifer Aniston et Justin Theroux ne sont plus en couple. Mais peut-on se fier à ce récit ? Tout comme la rumeur qui affirmait que Jennifer Aniston avait demandé à Brad Pitt d’être le père de ses enfants, celle-ci a également été démentie par le site Gossip Cop. Il semblerait donc que les deux ex ne veuillent pas se redonner une chance, pour le moment en tout cas.