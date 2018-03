Kaia Gerber en look army hasardeux, le fashion faux-pas de la semaine

Tantôt sur le red carpet, tantôt à la ville, les stars ne sont jamais à l’abris d’un fashion faux-pas, y compris les plus glamour comme Nicole Kidman qui s’est plantée en robe du soir façon papier cadeau. Cette semaine, c’est le top en vogue Kaia Gerber qui a été flashé par nos radars. L’objet du délit ? Son look army beaucoup trop hasardeux. L’idée du pantalon bouffant d’inspiration militaire, modèle hybride entre le cargo, le sarouel et le jogging, était pourtant bonne. Le problème dans cette tenue concerne surtout la cohérence et l’harmonie entre chaque pièce. Aussi, on regrette ce top peu élégant agrémenté d’un corset en cuir (tendance qu’on ne peut plus voir en peinture !) et de détails en dentelle blanche. Un mélange qui ne matchait, hélas, pas du tout. Enfin, le sac en bandoulière porté en biais qui entrave la silhouette du mannequin n’aidait malheureusement pas le look à gagner en légèreté et sophistication.

Et vous, que pensez-vous du look de Kaia Gerber ?