Les barrettes de ton enfance reviennent, faut t’y préparer

D’abord les strass dentaires puis les mini lunettes de soleil et maintenant les barrettes… Mais où donc va s’arrêter le revival des années 2000 qui nous arrive comme une déferlante depuis plusieurs mois ? Après avoir réhabilité avec succès plusieurs accessoires iconiques de notre adolescence, les Instagirls travaillent aujourd’hui d’arrache pied pour redonner une crédibilité mode aux petites barrettes clipées de nos tendres années, celles qui maintenaient notre frange en train de repousser, nos cheveux de bébé indomptables ou les plis de notre queue-de-cheval – parce que c’était moche, les bosses. Oui, tu as bien entendu : comme si l’industrie de la mode manquait de matériel pour relancer des tendances, il a fallu que ses protagonistes aillent chercher l’accessoire dont on se serait bien passées. Et avec la maxi pince qui tente elle aussi une percée dans les plus hautes sphères de la mode, quelque chose nous dit que 2018 sera l’année du renouveau pour ces access’ que l’on pensait inhumés pour toujours ! Et toi, que penses-tu du retour fracassant des petites barrettes pour cheveux ?