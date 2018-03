Prince William révèle la passion secrète du prince George

Les enfants sont formidables ! Et ce n’est pas le prince William qui nous dira le contraire. D’ordinaire très discret sur sa vie de famille, le duc de Cambridge s’est récemment laissé aller à une adorable révélation sur la princesse Charlotte. Alors qu’il participait à la réception organisée au Marlborough House après le service inter-religieux en l’honneur du Commonwealth Day, le futur roi d’Angleterre a confié que sa fille de 2 ans adorait la danse. Mais ce n’est pas la seule confidence qu’il a fait ! Aussi fier de sa benjamine que de son aîné, le prince William s’est également livré sur le métier préféré de son fils, le prince George.

LE PRINCE WILLIAM ET LE PRINCE GEORGE SONT TRÈS COMPLICES !

Le lendemain de la journée du Commonwealth durant laquelle Meghan Markle et Kate Middleton étaient rayonnantes, les princes William et Harry ont assisté aux Metropolitan Police Excellence Awards. La cérémonie, qui était organisée au palais de Kensington, avait pour but de récompenser les membres des forces de l’ordre, le personnel et les bénévoles pour leur travail de protection sur la population britannique. Alors que le duc de Cambridge discutait avec les officiers présents, il n’a pas pu s’empêcher de révéler la passion secrète du prince George. “Mon fils George est obsédé par la police… les voitures, les jouets, enfin par tout ce qui s’en rapproche” a-t-il déclaré. En novembre 2017, le compagnon de Kate Middletonavait déjà confié que son fils ne rêvait que d’une seule et unique chose pour Noël : une voiture de police. Adorable !