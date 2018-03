Rihanna enchaîne les triomphes au niveau professionnel, mais sa vie personnelle intrigue beaucoup ses fans ! La belle chanteuse a réussi à garder le mystère sur son idylle avec son bel homme d’affaires saoudien, même si les dernières rumeurs à ce sujet n’ont pas été des plus positives. En effet Rihanna a posté une photo qui laissait entendre qu’elle n’était plus avec Hassan Jameel, même si on n’a pas eu de confirmation dans un sens ou dans l’autre de sa part. Mais aujourd’hui c’est pour sa relation avec Chris Brown que la jeune femme fait parler d’elle ! En effet Snapchat a utilisé les deux ex dans une publicité controversée.

RIHANNA ET CHRIS BROWN SÉPARÉS, SNAPCHAT PLAISANTE SUR LEUR RELATION ET CRÉE LA POLÉMIQUE

Comme le rapporte le New York Daily News, le réseau social a lancé une publicité qui demandait aux utilisateurs de choisir entre “gifler Rihanna” ou “frapper Chris Brown”. Evidemment Snapchat a eu droit à un véritable tollé sur la Toile pour ce message qui n’est pas acceptable, et le public et les médias ont rappelé aux dirigeants du réseau social que Rihanna et Chris Brown se sont séparés parce qu’il avait été violent avec elle en 2009. Snapchat a présenté ses excuses à Rihanna pour ces images, mais la belle n’a pas apprécié et l’a fait savoir : “Snapchat vous savez déjà que vous n’êtes pas mon appli favorite ! Mais j’essaie de comprendre quel était le but de ce truc ! J’adorerais croire la théorie de l’ignorance mais je sais que vous n’êtes pas si bêtes. Vous avez investi de l’argent pour créer quelque chose qui se moque intentionnellement des victimes de violence conjugale”. Plusieurs de ses fans ont annoncé qu’ils étaient prêts à supprimer l’application. Rihanna, qui a obtenu un record historique sur Apple Music, montre une fois de plus qu’elle mérite notre admiration.