Les aliments qui boostent notre cerveau

“On a longtemps cru que nous étions en mesure de créer des nouveaux neurones jusqu’à l’âge de 20 ans environ, avant d’entrer ensuite dans une longue phase de descente aux enfers. Les neurosciences nous enseignent aujourd’hui que c’est totalement faux. Grâce aux cellules-souches présentes dans le cerveau, nous pouvons en permanence créer de nouveaux neurones” explique le consultant en neurosciences Erwan Deweze dans son livre 24 h dans votre cerveau (éditions Larousse).

Mais il suffit d’une alimentation trop riche en sucres ou en graisses pour que ce processus de neurogenèse soit inhibé. “En résumé, ce que vous mangez impacte directement le bon fonctionnement de votre cerveau” insiste le consultant en neurosciences.

6 CONSEILS NUTRI “SPÉCIAL CERVEAU”

• Mangez des fruits et légumes frais colorés. Tomates, oranges, poivrons, potiron, abricots, fruits rouges… contiennent du bêtacarotène, un pigment qui se transforme en vitamine A antioxydante. “Ce qui signifie que ces aliments s’attaquent aux radicaux libres qui endommagent nos cellules”. Ils permettent aussi de détoxifier le cerveau en éliminant les protéines toxiques. A consommer crus ou cuits à la vapeur pour qu’ils conservent toutes leurs propriétés.

• Utilisez des huiles de colza, d’olive, de noix et de raisin, riches en oméga-3. En vieillissant, le taux d’oméga-3 de l’organisme a tendance à s’affaisser car le cerveau perd de sa capacité à aller le chercher dans l’alimentation. Il faut donc en ingérer plus pour maintenir ce taux et limiter les conséquences de cet affaissement, tel que le déclin cognitif.

• Mangez des fruits secs et des céréales complètes. Raisins secs, amandes, noisettes, noix de cajou sont riches en minéraux et en oligoéléments utiles pour la réflexion, la mémoire et l’attention.

• Mangez des poissons gras. Sardines, harengs, maquereaux, saumon sont, eux aussi, riches en oméga-3, essentiels au bon fonctionnement des neurones.

• Saupoudrez vos plats d’herbes aromatiques. Romarin, persil, thym, sauge… contiennent des flavonoïdes favorisant la circulation sanguine du cerveau et possédant des propriétés stimulantes pour l’attention et la mémoire.

• Hydratez-vous avec du thé vert. Riche en catéchines, puissant antioxydant, il a des effets bénéfiques sur la vigilance, la concentration et la mémoire.

Pensez enfin à vous hydrater souvent car une insuffisance hydrique provoque le rétrécissement des cellules cérébrales, ce qui altère le bon fonctionnement du cerveau.