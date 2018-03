Manifs à Madrid : Idrissa Seck déplore la légèreté du régime de Macky

“Le Président Idrissa Seck et le parti Rewmi condamnent les douloureux et regrettables évènements survenus en Espagne et ayant entrainé la mort de deux de nos compatriotes, selon les dernières informations officielles. C’est une barbarie sans nom”, regrette l’ancien Premier ministre. Qui déplore : “la faiblesse et la légèreté avec lesquelles le régime de Macky Sall s’occupe de ce dossier”.

“Nos compatriotes qui vivent à l’extérieur méritent plus de respect et de considération. C’est un devoir fondamental pour l’Etat de garantir leur sécurité et de leur apporter toute l’assistance consulaire requise”, fait-il savoir.