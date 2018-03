Mozambique : découverte d’un gisement de graphite de haute qualité

La société minière australienne, Mustang Resources a annoncé, lundi, avoir découvert du graphite et du vanadium de haute qualité au niveau de son projet de Caula, dans la province de Cabo Delgado (Nord).

Dans un communiqué parvenu à APA, Mustang Resources explique que les résultats de 65 échantillons prélevés au cours de tests de forage ont des rendements supérieurs à 15% de carbone graphitique total.

«Ces résultats confirment la nature à haute teneur du gisement de Caula et établissent le projet dans les gisements de graphite à flocons de grande qualité de premier quartile », ajoute le communiqué.

Mustang Resources s’attend à ce que ces résultats mènent à une augmentation de l’estimation des ressources minérales présumées du Code JORC.

JORC est le code australien pour la déclaration des estimations des ressources minérales.

Comme le montrent ces nouveaux résultats, Bernard Olivier, Directeur général de Mustang Resources a déclaré: « Caula va de mieux en mieux: nous avons de très bonnes qualités de graphite, des largeurs importantes et une proportion très importante de gros et d’énormes flocons».

Il a ajouté : «Maintenant, en plus de l’exceptionnelle minéralisation en graphite, nous établissons la présence d’une minéralisation importante de vanadium».

La nouvelle stratégie de l’entreprise est axée sur l’accélération du développement du projet, et elle espère livrer ses premiers minéraux dans la première moitié de l’année prochaine.

Le graphite est une forme de carbone qui est très appréciée en raison de ses propriétés de conducteur de l’électricité.

Il est utilisé dans les batteries et les piles à combustible et constitue la base du graphème «matériau miracle», qui est le matériau le plus solide jamais mesuré, avec un large potentiel d’utilisation dans l’industrie électronique.

Le graphite est également utilisé pour la production d’acier de haute qualité.

Le vanadium est principalement utilisé comme additif pour renforcer l’acier.

Cependant, il est maintenant utilisé dans une nouvelle génération de piles rechargeables.