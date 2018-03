Sénégal : Jumia veut booster la pénétration du mobile dans les foyers

Depuis 3 ans, Jumia Sénégal organise le Mobile week, un événement annuel dont le but est de proposer une large gamme de Smartphone à des prix bas. La plateforme compte plus de 15 000 téléphones référencés.

Dakar, le 21 Mars 2018. Cet événement considéré comme la plus grande vente de Smartphone en Afrique est organisé simultanément dans une quinzaine de pays, en partenariat avec plusieurs marques de téléphones. Selon Mohamed Hapté Sow, nouveau directeur Jumia Sénégal « Le Smartphone est devenu, aujourd’hui, un outil important dans la vie quotidienne, au-delà de sa fonction première qui est de permettre aux individus de communiquer, il permet d’accéder à internet et donc à des opportunités nouvelles. . En tant que Market Place, nous permettons à toutes les marques de proposer leurs modèles et de répondre à la demande du client Sénégalais, notre objectif est de démocratiser cet outil en créant une concurrence positive pendant le “Mobile Week” pour rendre l’offre accessible à tous.”

Au dernier trimestre de 2017, le Sénégal a enregistré un taux de pénétration du téléphone mobile de 117%, avec taux d’adoption de smartphone, parmi les plus important de l’Afrique de l’Ouest avec 35,6% juste derrière le Cap-vert (44,2%). La stratégie de Jumia vise également à accompagner la transformation digitale des foyers à travers l’adoption des Smartphones.

Dans un pays où plus de 97% des connections à internet se font via mobile, et où les services liés au mobile Payment est en pleine croissance, la démocratisation de cet outil est une nécessité pour les populations.

En sus de ces deux semaines de promotion, Jumia présentera le mardi 27 Mars son 3e rapport sur les tendances du mobile au Sénégal. « Notre objectif est de mettre à la disposition de tous les acteurs des données utiles qui permettent de mieux comprendre l’évolution de marché, mais aussi le comportement du consommateurs », explique Ousmane Niang, responsable marketing chez Jumia Sénégal.