Macky construit un palais à Diamniadio “pour des raisons mystiques”

Pour le Pds, il ne fait aucun doute. Les raisons invoquées officiellement pour justifier la construction d’un palais à Diamniadio ne sont que de la poudre aux yeux. Les vraies motivations du chef de l’État seraient à chercher ailleurs.

“Le Comité directeur dénonce l’inconscience du président de la République, Macky Sall, totalement insensible à la détresse des Sénégalais qui souffrent tous les jours, et qui se donne comme priorité la construction, pour des raisons mystiques et de corruption, d’un nouveau palais présidentiel dont le coût serait de l’ordre d’une centaine de milliards”, dénonce le Pds dans le communiqué sanctionnant leur réunion.

Pour les libéraux, “l’urgence ne se trouve pas dans ces dépenses inutiles mais dans la solution des multiples problèmes auxquels sont confrontées les couches laborieuses de ce pays”.

Ils détaillent : “Dans le monde rural, la production arachidière ne trouve pas de débouchés et les agriculteurs sont dans un dénuement si grave que les risques de famine sont déjà annoncés. Le gouvernement qui prétend être liquide et disposer de sommes importantes déposées à la banque centrale reste sourd aux revendications des travailleurs de l’éducation, de la santé et d’autres secteurs nous amenant tout droit vers une explosion sociale. L’incompétence, la corruption et le népotisme ont amené des sociétés importantes que nous avions laissées excédentaires à une situation de dépôt de bilan et de recherche effrénée de trésorerie (Port, Senelec, etc.).”