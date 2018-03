Optimiste Produktions présente une compilation de jeunes talents de Rufisque

Le label “Optimiste Produktions” a sorti une compilation dénommée “Y” et qui réunit douze titres issus de la première édition du concours “Tremplin de jeunes talents rufisquois”, organisé le 31 octobre dernier au Théâtre national Daniel Sorano, indique un communiqué transmis mercredi à l’Agence de Presse sénégalaise.

L’organisation de ce concours “vient conclure un processus d’appel à candidatures et de sélection commencé en août 2017”, précise la même source, ajoutant que le vote du jury des professionnels a désigné les artistes Big Mo et Young Deezy.

Ces deux artistes ont été choisis parmi les douze finalistes et ont “su se démarquer lors de l’épreuve finale qui était sous forme d’un grand concert live au théâtre national Daniel Sorano”.

“Ils (Big Mo et Young Deezy) ont pu profiter de l’impact de la participation des parrains coachs de forte notoriété offrant au public l’opportunité de soutenir l’essor de la nouvelle scène hip hop de Rufisque”, souligne une note de présentation.

L’objectif de “Yakaar Jeunes Talents Rufisque” – ouvert aux artistes émergents du département de Rufisque – est de “dénicher des jeunes artistes talentueux issus des musiques dites urbaines (afro pop, folk, hip hop, acoustiques, soul, jazz, reggae)”.

Les deux vainqueurs bénéficieront d’un programme de formation professionnelle, de résidences artistiques mises en place pour le coaching, l’accompagnement et la professionnalisation dans les domaines artistique, technique et managérial : rédaction de textes, composition, conception de spectacles…

Cette étape, précise le document, sera complétée par un concert et l’enregistrement d’un album.

“Yakaar Jeunes Talents Rufisque” bénéficie du soutien financier du Fonds des cultures urbaines, de l’Institut français de Dakar, de la Fondation SOCOCIM et de Level Studio.

Les deux lauréats et leurs concurrents sont par ailleurs invités à participer, du 9 au 12 mai prochain, à la 18-ème édition du Festival international des musiques urbaines “Yakaar”.

Les deuze artistes de la compilation sont : Mister Mass, Dozrt Style, Young Deezy, El Diablo, Youzy Killer, Big Mo, 2MT, Hard Well, Ben Ouzny, Stop Bou Under, Thiano The Lion, Hadje.