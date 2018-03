Crise scolaire : Le Gp menace d’internationaliser le combat

À la place de la désinformation pour monter l’opinion nationale contre ces braves enseignants, à la place des intimidations, la Convention nationale des enseignants du Grand parti invite le Président Macky Sall et son gouvernement à matérialiser les accords signés avec les enseignants en laissant tomber l’argument des lenteurs administratives, et à corriger l’absence d’équité dans le traitement des agents de l’État, pour plus de justice sociale ».

Poursuivant, ils ont indiqué que « une rationalisation des dépenses de l’État par la suppression des institutions budgétivores et le dégraissage du gouvernement, serait déjà une solution pouvant contribuer à permettre à l’État d’aider les élèves, les parents d’élèves et les enseignants à sortir définitivement du cycle récurrent de ces grèves. Déterminés à ne pas croiser les bras, la Convention nationale des enseignants du Grand parti n’exclut pas de déposer une plainte contre l’Etat, au niveau des juridictions compétente. Ils arguent que « l’éducation étant un droit reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, ratifiée par le Sénégal, en son article 26, la Convention des enseignants du Grand parti n’exclut pas de porter plainte contre l’État du Sénégal, pour violation du droit de nos enfants à une éducation de qualité ».