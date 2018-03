TOUBA / GROGNE DE L’AFP – ‘ Cinq mille cartes pour toute la région de Diourbel est résiduelle ‘ ( Bassirou Gaye)

Par conséquent, rappelle-t-il, ” l’Afp et toute son équipe au niveau de Touba et Mboussobé, le doyen Alioune Ndiaye et ses collaborateurs dans le département de Mbacké ou encore avec Diariétou Sarr et sa forte base dans la région de Diourbel… a pris des ailes et s’est considérablement massifiée. Nous ne sommes plus l’Afp d’il y a plusieurs années. Entre temps, nous avons consolidé notre suprématie dans des zones comme Sadio où la mairie est encore entre nos mains. Fort de ces acquis, nous revendiquons poliment beaucoup plus de cartes. Nous avons trois rendez-vous à honorer dont celui d’aller à ce congrès avec succès et celui d’octroyer au candidat de Benno Bokk Yakaar un deuxième mandat. ”

Après avoir vivement félicité Moustapha Niasse ” d’avoir entretenu le parti pour en faire une force politique incontournable au Sénégal ”, Bassirou Gaye dénoncera, au nom de son parti, la psychose créée par ces enlèvements d’enfants et surtout par les assassinats des jeunes Fallou Diop à Rufisque et Fallou Bâ à Touba Keur Niang . ” Nous présentons nos condoléances, fustigeons ces pratiques sauvages et réitérons notre entière confiance à la police nationale. ”